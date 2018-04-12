Проверка на полиграфе: как ловят на лжи

Ревнивые жены и параноики-работодатели

Основными заказчиками своеобразной игры в «правду или ложь» являются коммерческие организации и ревнивые супруги. С последними, к слову, проблем возникает гораздо больше — даже после того, как прибор доказал, что вторая половинка блюдет верность, далеко не все в это верят. Для достоверности сведений в кабинете допроса установлены камеры видеонаблюдения, которые записывают реакции испытуемого. Как признаются полиграфологи, это скорее нужно для того, чтобы после беседы были какие-либо доказательства. «Я раньше был против того, чтобы записывать процесс. А сейчас только за, потому что, особенно в бытовых ситуациях, например, у жены, которая проверяет честность мужа, возникает вопрос: „А может он вам денег дал?“ Многие замученные ревностью супругов люди проходят полиграф сами, за свои деньги, потому что другие способы оправдаться уже не действуют. Точно так же и попавшие под подозрение работники иногда в частном порядке проходят тестирование и приносят начальнику доказательства о непричастности.

С сотрудниками компаний процесс прохождения детектора лжи чуть проще. Полиграфологи выезжают прямо на рабочие места, благо, техника позволяет — само устройство вкупе с проводами и датчиками умещается в чемоданчик.

»Полиграф при приеме на работу поможет проверить достоверность сведений в резюме, обозначит «темные пятна» биографии, иначе говоря, даст полное представление о соискателе. Плановая проверка персонала на детекторе лжи значительно улучшает общую дисциплину, позволяет прояснить спорные моменты, снять ложные обвинения и подозрения», — в духе лучших антиутопических произведений утверждают полиграфологи, и испытывают как трудоустраиваемых на новую должность, так и уже действующих сотрудников.

Каждый человек вправе отказаться от прохождения полиграфа, однако делают это лишь единицы. Срабатывает так называемый психологический крючок — «если откажусь, значит, все заранее будут думать, что я в чем-то виновен». Кстати, этот же принцип не позволяет отказаться от теста на детекторе и потерявшим доверие своих вторых половинок.

Ложь или геморрой?

Пользователи интернета утверждают, что боль — один из хитрых способов обмануть детектор лжи. В стремлении скрыть правду некоторые «подопытные» кладут в ботинок кнопку или прикусывают язык. «Был случай, когда работал с женщиной, ничего не могу понять — реакции повышенные на все вопросы. Как позже она призналась, у нее в тот момент было обострение геморроя, и она испытывала боль», — рассказывает специалист-полиграфолог.

Сами полиграфологи признаются — на 100% доверять показаниям прибора нельзя, даже строгих параметров достоверности в процентном соотношении нет, все зависит от испытуемого и оттого строго индивидуально. Поэтому на исследование каждого уходит до 4 часов, но время испытания зависит от квалификации специалиста — опытные полиграфологи управляются в среднем за 1,5 часа, а в лучшем случае «раскусывают» человека за 40-50 минут. Кроме умелого обращения с компьютерными расшифровками прибора, этот специалист по совместительству должен быть и тонким психологом, способным заметить любые невербальные признаки лжи — жесты, взгляды, мимику.

Полиграфолог вспоминает, как некоторые, в попытках обдурить полиграф, специально выпивали большое количество воды перед прохождением теста и терпели дискомфорт, не имея возможности облегчиться. Но и эти попытки оказались тщетны — ерзание на стуле и повышенное потоотделение выдали обладателей крепкого мочевого пузыря с потрохами. Другие, начитавшись советов из недр всемирной паутины, не спят ночами перед прохождением теста или употребляют накануне наркотики и спиртное. Как результат после злоупотребления отравляющими веществами — замедленная реакция мозга. Но опытный специалист невооруженным глазом определит обманщика. Не помогут и сильные успокоительные — вас выдаст изначально замедленный пульс, и мысленный счет овец — невербальные посылы легко читаются психологом.

А вот если человек настолько заврался, что и сам свято верит в свою ложь, реакция на полиграф вполне может быть неопределенной. Под эту категорию попадают и дети, которые все еще живут в собственном мире фантазий. Правда, не всегда их детское воображение можно назвать милым. Например, девочка-подросток нафантазировала себе образ жертвы, представив, что ее изнасиловали, и настолько ярко себе вообразила сей ужасный процесс, что сама в это поверила. И лишь после длительной и трудной беседы с полиграфологом выяснилось, что на самом деле никакого преступления против нее никто не совершал, хотя показания прибора давали знаки, будто девочка говорит правду.

Как проверяют на полиграфе? Испытано на себе!

К рукам и грудной клетке прикрепляют проводки, и уже с этого момента невольно начинаешь чувствовать себя виноватым. Сначала беспристрастный электронный голос задает нейтральные, контрольные вопросы, по реакции на которые в дальнейшем полиграфолог будет сверять ответы на дальнейшие вопросы. Кроме электронных вопросов вдогонку полиграфолог задает собственные каверзные вопросы.

Всю проверку необходимо неподвижно сидеть на стуле, положив руки на колени и смотреть в серую стену, откуда на тебя равнодушно взирают камеры. Ощущение абсолютно непередаваемое. Несмотря на то, что ты невиновен, кажется, будто прямо из кабинета допроса тебя заберут как минимум бойцы ОМОНа. Процедура весьма неприятная, но вспомним историю как всего пару веков назад вместо проверки на детекторе лжи подозреваемых вообще пытали.