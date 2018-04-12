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Ну хоть у них все хорошо: Брэдли Купер и Ирина Шейк в аэропорту в Лос-Анджелеса
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Ну хоть у них все хорошо: Брэдли Купер и Ирина Шейк в аэропорту в Лос-Анджелеса 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера наши любимчики Брэдли Купер (43) и Ирина Шейк (32) были замечены в аэропорту Лос-Анджелеса. Они выходили вдвоем с багажом и романтично держались за руки (как истинный джентельмен, чемодан вез Брэдли). Интересно, с кем пара оставила дочку?
Напомним, Купер и Шейк начали встречаться весной 2015 года, а уже в декабре 2016-го модель появилась на подиуме Victoria’s Secret с округлившимся животиком. И вот недавно они устроили самую настоящую вечеринку в честь первого дня рождения их дочки Леи.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nu-hot-u-nih-vse-horosho-bredli-kuper-i-irina-shejk-v-aeroportu-v-los-andzhelesa/
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