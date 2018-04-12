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Почему в Барнауле вода из-под крана мутная и с запахом?
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Почему в Барнауле вода из-под крана мутная и с запахом? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Ну, всегда во время паводка из кранов вода течёт не родниковой чистоты. Но в этом году она настолько грязная и вонючая, что непонятно: можно ли такой умываться, а не то что пить?
Сотрудники «Барнаульского водоканала» подтвердили, что в этом году вода очень грязная: обычно мутность на водозаборе составляет 2-3 миллиграмма на литр, а сейчас этот показатель достигает 120! Причина — сильно промёрзший грунт, и как следствие, талые воды вместе с мусором и грязью не ушли в почву, а стекли в реки. Для лучшей очистки воды увеличены дозы реагентов — флокулянтов и хлора. Именно они и вызвали необычный цвет и неприятный запах. Но специалисты заверяют: такая вода соответствует всем нормам САНПИН и пить её абсолютно безопасно. А, по словам гендиректора Барнаульского водоканала Дмитрия Масловского, в этом году построена автоматическая станция очистки, которая позволяет в разы повысить качество воды. «Станция автоматического дозирования флокулянта регистрирует, в каком количестве поднимаем воду из реки, анализирует её характеристики и автоматически подбирает необходимую эффективную дозу реагентов», — пояснил он.
Впрочем, практика показывает, что барнаульцы в последнюю неделю стали гораздо больше покупать бутилированную воду — в магазинах резко увеличился спрос на этот товар. Кстати, после того, как в соцсетях барнаульцы предложили работникам водоканала для наглядности выпить стакан воды из крана, гендиректор предприятия при телекамерах сделал это!
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