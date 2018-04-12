Какие работы необходимо провести на даче после зимы

Настала середина марта, весна всё больше вступает в свои права, а это значит, что неизбежно приближается дачный сезон. Вместе с долгожданным отдыхом на природе, свежестью и солнцем, он несет в себе немало забот различного характера. Не стоит обольщаться, думая, что первый приезд в загородный дом, простоявший около полугода нежилым, принесет вам исключительно удовольствие. Предстоит проделать довольно большой объем работ, чтобы впоследствии дача радовала вас своей прочностью, надежностью и уютом. Речь идет не только о генеральной уборке дома и расчистке сада, но и о более серьезных вещах. На что следует обратить пристальное внимание и в какой последовательности совершать действия, расскажем в данной статье.

Чтобы ваш первый выезд за город после затяжной зимы не оказался сумбурным, а принес настоящую пользу, надо подготовиться к нему заранее. Еще лучше придерживаться некоторого заданного алгоритма действий; это поможет всем членам семьи действовать организованно, и, следовательно, быстрее перейти к полноценному отдыху.

1. Предварительные сборы

Как правило, закрывая дачу на зиму, владельцы стараются увезти все ценные вещи с собой. Поэтому первое, что нужно сделать — взять из города необходимые инструменты для работ по дому и саду, удобную и надежную обувь и одежду, а также мебель и иные предметы, которые могут вам потребоваться. Настоятельно рекомендуем не забыть резиновые сапоги, теплые комфортные вещи, которые не жалко испачкать, и влажные салфетки. Скорее всего, на участке будет грязно, так как снег ещё не успел сойти окончательно, а воды для бытовых нужд может не оказаться под рукой.

2. Не открывается входная дверь

Иногда случается так, что с первой проблемой дачники сталкиваются, даже не успев войти в дом. Из-за влажности и перепадов температур деревянная дверь может разбухнуть и перестать легко открываться. В этом случае достаточно приложить чуть больше усилий и дернуть ее посильнее, а затем аккуратно пройтись по торцам рубанком, чтобы беспечить полотну более свободное движение.

Если заклинило врезной замок, то вам может помочь небольшое приподнимание двери. Тогда ключ провернется, дверь откроется. Если не получается справиться с навесным замком, следует воспользоваться смазкой. Для этого подойдет обычное машинное масло.

3. Проветривание помещений

Дом, не эксплуатировавшийся в течение 3-6 месяцев, вероятнее всего будет наполнен сырым затхлым воздухом. Не спешите вносить в него вещи — они впитают в себя влагу и запахи. Лучше открыть нараспашку все окна и двери, устроив настоящий сквозняк. Разумеется, делать это нужно в теплый солнечный день, тогда за пару-тройку часов температура внутри помещений повысится, а влажность, наоборот, снизится.

4. Осмотр помещений и выявление проблем

Итак, дом открыт и проветривается, а у вас есть время на то, чтобы обойти его полностью и проверить, всё ли в порядке. Осмотреть необходимо каждое помещение, и начать следует с подвала. Из-за обильного таяния снега, сопровождающегося подъемом грунтовых вод, он может оказаться затопленным. Это чревато весьма неприятными последствиями — повреждением фундамента и несущих конструкций. К тому же, подобные проблемы нередко ведут к появлению и распространению грибков и плесени. Погреб обязательно нужно осушить при помощи дренажного насоса, а не ждать, пока вода уйдет сама. В дальнейшем следует сделать надежную гидроизоляцию и установить дренажную систему для отвода талых вод от фундамента.

Следующий этап — осмотр кровли и стропил. Если вы обнаружили на деревянных элементах следы гнили или плесени, то их следует тщательнейшим образом очистить, после чего обработать антисептиком, а затем покрыть краской или лаком. Внимательно осмотрите все стыки крыши на предмет протеканий, особенно в местах примыкания печной трубы. Гораздо проще локализовать и устранить небольшую протечку, нежели потом ремонтировать всю кровлю. Также обратите внимание на целостность кровельного покрытия. Если вы увидели прореху или щель, следует предпринять меры по их незамедлительному устранению.

После осмотра подвала и чердака можно переходить к изучению состояния жилых помещений. Скачки температуры, сырость и иные неблагоприятные факторы окружающей среды могут поспособствовать некоторой деформации оконных и дверных рам. Сначала следует обнаружить все имеющиеся недостатки, а затем предпринять комплексные меры по их устранению. Это может занять больше времени, чем хотелось бы, но лучше один раз основательно потрудиться, чем потом всё лето потратить на те или иные виды ремонтных работ.

5. Мелкие проблемы

Если вы обошли весь дом и не обнаружили серьезных проблем, требующих вашего участия, можно вздохнуть спокойно и приступить к осмотру комнат с целью обнаружения косметических дефектов. За зимний период могли вздуться от сырости обои, облупиться краска на деревянных поверхностях; мыши могли пробраться в дом и повредить вещи, погрызть оставленные крупы. Всё это мелочи, с которыми вы без труда справитесь в следующие приезды.

6. Осмотр участка

Вы убедились в том, что с домом всё в порядке, и нет никаких существенных повреждений. Настало время выйти на улицу и внимательно осмотреться. Основное, что нужно понять — не требуется ли ремонт заграждения. Кончено, кирпичный или железный забор вряд ли окажется сломан, а вот металлическая сетка или деревянный штакетник — вполне. После устранения имеющихся дефектов можно расслабиться и, наконец, насладиться заслуженным отдыхом.