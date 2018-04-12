На что вы готовы ради отпуска

Ну началось! Потенциальные отпускники уже заняли позицию низкого старта и готовы рвануть к долгожданному отдыху. Интересно, есть ли те, кто при слове «отпуск» делает удивленные глаза и спрашивает: «Сейчас же только апрель, зачем волноваться так рано?» Наверное, есть, но не вокруг меня. Почти все, кого я знаю, неизменно сводят любую светскую беседу к тем самым беззаботным дням.

«Я не ем конфет уже целую неделю!» — с ходу выпалила подруга жены, опережая наше предложение выпить чайку. В итоге чай был отвергнут как лишнее упоминание о запретном сладком в отличие от вина и сыра — так девушка готовила организм к средиземноморской диете. После пары бокалов дефицит углеводов перестал действовать самоотверженной особе на нервы, и она изложила программу действий на ближайшее время. Ничего сверхнового… К запрету на сладкое прибавился спортивный зал, и, по стратегическим расчетам отпускницы, к концу июня слегка потрепанная за зиму фигура должна отлично влезть в прошлогодний купальник. Оптимистка!

Но кому-то и бутылки вина явно мало для того, чтобы чувствовать уверенность в момент подготовки к сбору чемоданов. Одна коллега по работе давно заслуживает звание «Леди совершенство», особенно в планировании семейного отдыха. Собственно, вариантов у дамы не так много. Когда у вас четверо детей и муж, который относится к жизни со спокойствием хиппи, поневоле будешь планировать отпуск как военную операцию. В этом году ее план «Барбаросса» слегка буксует. Билеты и апартаменты оплачены еще осенью, но вот с арендой минивэна все не так гладко. Никак не могут найти то, что им нужно, и все это, страшно сказать, за жалкие три месяца до начала европейской экспедиции. Надеюсь, она справится. По крайней мере в прошлом году справилась.

Нечто подобное я каждую весну выслушиваю от от всех моих знакомых, которые отвергают дачный отдых, не требующий виз, дешевых авиабилетов и ювелирно составленной экскурсионной программы. Но на днях выяснилось, как я недооценивал дачный отдых. В роли своего рода сенсации оказался качок из соседнего подъезда, который выгуливал во дворе свою маленькую собачку. Мужчина заявил, что ушел с работы, потому что она стала мешать тренировкам, а ведь скоро лето, дача и майка-алкоголичка, подразумевающая идеальные бицепсы.

После такого поневоле почувствуешь себя человеком без фантазии. На что я готов ради отпуска? Разве что на несколько сеансов медитации, которые помогут спокойно отнестись к перспективе потратить на отдыхе слишком много денег.