Пермская бездомная, в которой жительница Уренгоя узнала свою мать, прошла ДНК-тест на шоу НТВ

На новом ток-шоу «ДНК» на канале НТВ жительница Нового Уренгоя встретилась с пермской бездомной, в которой узнала свою мать, пропавшую без вести десять лет назад в Тверской области.

Эту историю мы рассказывали ранее. Анастасия Кузютина из Уренгоя увидела в интернете видео, на котором неизвестный мужчина на автовокзале у центрального рынка в Перми разговаривает с бездомной женщиной. Героиня ролика, по словам Анастасии, очень похожа на её маму, Аллу Сандульскую, которая в 2008 году пропала без вести. Девушка попросила пермяков о помощи.

Анастасия решила согласиться на съемки в шоу НТВ, надеясь на ДНК-тест

«Она похожа на маму чертами лица»

Анастасия с матерью, Аллой Сандульской, жили в деревне Старина (Тверская область, город Западная Двина). Алла пила, денег постоянно не хватало. Анастасия даже дралась с матерью, пытаясь отобрать у той самогон. В 2008 году, когда девушке было 17 лет, она попросила отца, который жил в Уренгое, забрать её к себе. Осенью того же года Алла пропала. По словам Анастасии, ее мать могла поехать за ней на попутках, но пропала по дороге. Родственники подали заявление в полицию, но результата это не дало.

Анастасия показывала фотографии матери и говорила, что с женщиной на видео у нее очень много похожих черт лица

В 2012 году умер отец Анастасии. Девушка не переставала надеяться, что мать найдётся. Недавно она нашла в сети видео, где неизвестный разговаривает с пермской бездомной, которая похожа на её маму, и решила отыскать женщину.

— Она похожа на мою маму чертами лица, — рассказала Анастасия в студии НТВ. — Поёт песню «Владимирский централ», а моя мама просто «болела» темой шансона. Кроме того, у той женщины с видео проблемы с алкоголем. То же самое было и у мамы — из-за этого её уволили с работы.

Женщина на видео, по словам Анастасии, очень похожа на ее маму

От матери у девушки осталось несколько фотографий и бирка из роддома.

— Мама была красивой, — вспоминала девушка в студии ток-шоу. — Всегда красила волосы в белый цвет. У женщины на видео глаза моей мамы, нос, губы. Даже пиджак такой же был у матери. Узнала ее по голосу. Еще у моей мамы шрамы есть на животе, как и у этой женщины.

В студию пригласили и автора видеоролика. Молодой человек вспомнил, как встретил бездомную у Центрального рынка.

— Я снял это видео восемь лет назад, — сказал пермяк Борис Насардинов. — Но выложил его в сеть в 2015 году. Я не раз видел эту женщину в городе, она с собаками все время гуляет.

В студии Анастасия призналась, что, если ДНК-тест подтвердит родство, она заберет мать к себе.

Анастасия говорила, что заберет маму к себе, если ДНК-тест подтвердит родство

Живет на трубах, милостыню не берет

Съемочная группа отыскала предполагаемую маму Анастасии в Перми. В среде бездомных ее называют Копченая. Живет она на трубах теплотрассы, милостыню не берет — только одежду и деньги. Женщина сразу узнала себя на видео из Youtube.

— У меня есть дочь Настя, — говорила бездомная женщина сотрудникам телеканала НТВ. — Да, раньше я жила в Тверской области. Дочь воспитывала, а потом уехала. А тетка сказала, что дочь уехала в какой-то город, не знаю куда. Все. Больше я ее не видела.

На камеру женщина показала шрам на животе, который был и у Аллы Сандульской. Подтвердила, что, как и мать Анастасии, носила золотые зубы.

Александру Новикову знают многие жители центра. Женщина часто гуляет по Комсомольскому проспекту вместе со своими собаками

Журналисту 59.ru, который встречался с женщиной до съемок в шоу НТВ, бездомная поведала другую историю.

— Меня зовут Александра Новикова. Мне почти 46 лет. Родом я из Кудымкара. Сестра продала квартиру, я поссорилась с отцом, приехала в Пермь, — рассказывала 59.ru женщина. — У меня есть трое детей — две девочки и один мальчик, все они живут с теткой в Перми (но возраст детей женщина так и не смогла назвать — прим. автора). Я с ними иногда встречаюсь, гуляю в парке Горького. В Перми живу 18 лет. Домой не хочу. Мне нравится жить тут, с собаками. Собаки — это мое.

На наш вопрос, знает ли она Аллу Сандульскую, уверенно ответила, что знает ее через общих знакомых и несколько раз видела. Мы показали ей и фото Анастасии.

— Вроде бы встречала ее как-то, — мельком взглянула на снимок Александра Новикова.

Живет Александра на теплотрассе

Уже в московской студии Анастасия списала некоторые неточности рассказа женщины на «частичную потерю памяти».

— А, может, она не хочет говорить правду, не хочет, чтобы я увидела ее такой, ей стыдно, — заплакала Анастасия. — Если тест ДНК не подтвердит родство, я все равно буду искать дальше. Но сейчас сердце подсказывает, что это она.

«Не хочу, чтобы тест был отрицательный»

Журналисты НТВ привезли пермскую бездомную в Москву для съемок в шоу и купили ей новую одежду: брюки и белую рубашку. Провели дезинфекцию. Александра была искренне рада, что впервые за много лет помылась. Потом женщину отправили в салон красоты. Ей сделали новую прическу, покрасили волосы в более светлый оттенок. Женщина много улыбалась и, казалось, была по-настоящему счастлива.

—Я хочу иметь свою семью, — сказала Александра. — Хочу нормально жить.

Александре Новиковой купили новую одежду

Для съемок в передаче пермская бездомная даже сменила прическу

В студии Анастасия очень ждала, когда к ней выйдет Александра Новикова.

— Я не хочу, чтобы тест был отрицательный, — не скрывала переживаний девушка.

Александра тоже очень волновалась. Она обращалась к Анастасии как к собственной дочери.

— Куда же ты уехала? — спрашивала женщина. — Я тебя потеряла. Искала тебя, дурочка.

— Меня же отец забрал, — отвечала Анастасия.

На вопрос ведущего, узнает ли Александра свою дочь, женщина ответила: «Да».

— Я ее когда потеряла, по делам уехала, приезжаю, а тетка говорит, что дочь уехала, — начала свой рассказ Александра Новикова. — Я ее везде искала.

Александра обращалась к Анастасии как к дочери

В студии НТВ появился гражданский муж Александры Новиковой, которого журналисты также привезли из Перми. У мужчины есть свое жилье, но бездомная к нему почему-то не переезжает.

— У нас серьезные отношения, — сказал Евгений Мелкозеров. — Планируем сделать Александре документы. Хотим детей.

— У меня все хорошо, сюда я приехала только ради дочери. Даже собак оставила, — добавила женщина.

На вопрос ведущего, нужна ли Анастасии «такая мать с таким другом», девушка, несмотря на все то, что говорила до этого, ответила: «Скорее нет, чем да».

Потом озвучили результаты ДНК-теста. Выяснилось, что вероятность кровного родства составляет ноль процентов.

— Рядом с вами сидит не ваша мать, — сказал профессор, проводивший тест.

— Но она похожа на мою дочь, — только и могла сказать Александра Новикова.

В конце Анастасия призналась, что ничуть не расстроилась и поиски будет продолжать.