Покажи свой Instagram: 10 фото самых сексуальных ярославских красоток, которым позавидуют даже модели

Мини-юбки, мини-шорты и мини-бикини: вот, что всегда могут себе позволить красавицы из нашей сегодняшней подборки. Фигурам этих прекрасных девушек позавидуют даже топ-модели. У них идеальные пропорции, плоские животики и упругие ягодицы. Посмотрите и вы на этих красавиц и вспомните, что совсем скоро лето. Убирайте пуховики, скормите колбасу коту и доставайте бикини и гантели. Сочная блондинка с улыбкой на лице Это девушка-позитив, девушка-батарейка. Она улыбается всегда и всем. И очень любит спорт. В который, кстати, она пришла не так давно, но лихо. Екатерина Хомяк стала ходить в зал и правильно питаться. А потом решила поучаствовать в конкурсе фитнес-бикини. Девушка покорила членов жюри своей улыбкой и своей идеальной фигурой. Сейчас Катя работает в одном из фитнес-клубов Ярославля. Она помогает всем девушкам стать красивыми и спортивными, как она сама.

Публикация от Екатерина Хомяк (@hom.ka) 22 Мар 2018 в 1:32 PDT Красавица с осиной талией Эта девушка не работает фитнес-инструктором. Но у неё прекрасное спортивное тело и настолько тонкая талия, что позавидует любая. Аня Кибалова настоящая ярославская красавица, у неё больше 16 тысяч подписчиков в Instagram. И они не только из Ярославля.

Публикация от Ani🍥Ki (@ani_kibalova) 8 Июл 2017 в 7:03 PDT Грациозная принцесса спорта Ольга Мишина — участница группы поддержки «Грация». И не зря. Девушка настолько грациозна, что точно могла бы отправиться на Олимпийские игры. Девушка не бросила спорт после рождения сына и продолжает тренироваться до сих пор.

Публикация от Olga Mishina (@blondimishka) 3 Янв 2018 в 11:30 PST Фитнес-модель Юлия Голобородько профессиональная фитнес-модель. Эта девушка в любой момент может надеть купальник и будет выглядеть на пляже эффектнее всех.

Публикация от 🌟Yulia Goloborodko🌟 (@yuliafitnessmodel) 8 Фев 2018 в 2:42 PST Самая сексуальная актриса Актриса Мария Горбань родом из Ярославля. Девушка невероятно востребована, она играет во многих спектаклях. Но даже в таком плотном графике успевает тренироваться и отдыхать. На отдыхе Маша демонстрирует свои шикарные формы.

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 10 Апр 2018 в 10:53 PDT Самая шикарная попа в городе Эта девушка всегда приковывает к себе взгляды мужчин. Она красива, спортивна и у неё самая шикарная попа в Ярославле. Ещё бы. Юния Панченко уже несколько лет преподаёт такое направление, как fitness twerk.

Публикация от Юни 🙋🏻Ореховых дел Мастер 🍑🌰🍑 (@mi.yuni) 30 Янв 2018 в 4:38 PST Мама с плоским животиком

Публикация от Олеся Трифонова (@olesyatrifonova) 13 Апр 2016 в 3:55 PDT У Олеси Трифоновой недавно родился малыш. Но её фигуру это нисколько не испортило. Олеся много занимается в зале и тренирует тех, кто мечтает о таком же плоском животике, как у неё.

Хрупкая девушка с железной хваткой Эта девушка не мыслит ни дня без спортзала. Она начала заниматься не так давно, но уже добилась прекрасных результатов. У Ольги железная хватка: она без труда поднимает многокилограммовую штангу.

Публикация от miss.angel (@miss.olly) 22 Мар 2018 в 9:27 PDT Красавица с фигурой J.Lo Может быть, этой девушке тоже нужно застраховать свою попу? Потому что она у неё шикарная. Точёная талия и соблазнительные бёдра — Полина чем-то напоминает горячую штучку J.Lo.

Публикация от Полина Плеханова (@pplexanova) 17 Авг 2017 в 3:56 PDT Дюймовочка с ангельским лицом Алёна Катан невероятно женственна и мила. Её ангельская внешность позволяет девушке работать моделью, а идеальное тело — быть королевой на любом пляже.

Публикация от 𝓐𝓵𝓮𝓷𝓪 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓷❤️ (@alenakatan) 16 Авг 2017 в 10:33 PDT