Рама или картина? О роли газона в ландшафте

«Цветник, устроенный без газона, это то же, что картина без рамы», — так писал на рубеже XIX и XX веков П. Н. Штейнберг, автор популярного иллюстрированного справочника «Спутник садовода». Однако при желании можно и газон превратить в картину.

Газон — не только рама для садовой картины

Я не ошибусь, если скажу, что сейчас практически каждый владелец даже небольшого шестисоточного участка уже имеет зеленую лужайку или мечтает о ее создании. Зелень газонной травы радует глаз, успокаивает нервную систему, а самое главное — газон создает свой микроклимат. Свежескошенная трава интенсивно испаряет влагу, повышая влажность приземного слоя воздуха. Вот почему на газоне так хочется полежать в жаркий солнечный день: температура травы на 5-7 градусов ниже, чем черная вспаханная земля овощных грядок и даже цветочных рабаток.

Как подобрать ансамбль из травПрежде чем покупать семена трав для посева, определитесь, какой газон вам на садовом участке нужен.

Выбор газонной смеси зависит от того, какой вид газона вам нужен

Перед домом в центральной части участка, вокруг небольшого декоративного бассейна, около скульптурных групп создают партерный газон. Травы для него подбирают с узкими красивыми листьями, с тонкими стеблями, с интенсивным кущением после каждого скашивания. Этим требованиям отвечают различные виды и сорта полевицы.

Полевица обыкновенная имеет тонкие, копьевидные листочки, поэтому она более известна как полевица волосовидная. У этого вида самые скромные требования к почвенным условиям. В природных условиях она успешно растет на песчаных наносах в поймах рек Оки, Москвы, Волги. Полевица побегоносная формирует, кроме подземных корневищ, еще и надземные, укореняющиеся и широко распространяющиеся после скашивания.

Второй важнейший злак на газоне — мятлик луговой. Растение низовое, корневищное, на газоне может жить 25 и более лет. Обильно кустится, образует множество укороченных вегетативных побегов, выдерживает многократное скашивание (до 12 и более раз за сезон). Это отличное газонное растение и самый типичный газонный злак в России.

Правильно подобранные газонные злаки — один из главных секретов красивой зеленой лужайки

Хорошо известно, что знаменитые газоны Павловска, Царского Села, Летнего сада в Санкт-Петербурге засевались мятликом. Он образует отличные густые, ярко-зеленые спортивные и партерные газоны с очень прочной дерниной. Быстро всходит: при температуре +18…+20 градусов всходы появляются уже на 5-7 день после посева (при использовании специально подготовленных семян). Для этой цели смачиваем смесь семян с мелкими, тонкими опилками древесных пород (1: 5) слабым раствором марганцовки (0,1%) или 1% раствором медного купороса. Так мы одновременно дезинфицируем почву для посева и утяжеляем летучую смесь, что позволяет засеять газон даже в ветреную погоду.

Овсяница красная — одно из лучших газонных растений. Этот низовой злак с тонкими побегами, узкими листочками создает даже при чистом посеве плотный газонный ковер. Широко применяют и райграс пастбищный. А вот такие известные луговые травы, как тимофеевка, кострец безостный, ежа сборная для газонов в наше время используют очень редко.

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«Дикий» газонЕсли вам не сильно нравится раз, а то и два в неделю косить свой пусть и миниатюрный партерный газон, а воспоминания о том, как непрезентабельно выглядел он после зимней спячки, наводят на грустные мысли о тщетности собственных усилий, альтернативой может послужить идея создания цветущего газона.

Альтернатива классической лужайке — цветущий газон

Иногда такое газоны называют естественными или «дикими». Мода на них пришла к нам из Англии, славящейся своими лужайками, зелеными круглый год.

Как это сделатьПо уже существующему газону, созданному по всем правилам (то есть, с дренажем, легким механическим составом верхнего слоя почвы и специально подобранной травосмесью), высаживают одиночно многолетники, преимущественно луковичные, которые впоследствии, разрастаясь, создают красивейшие композиции. Этот тип цветочного оформления ранее был наиболее характерен для парковых лужаек и газонов ландшафтного стиля. Сейчас его всегда рекомендуют для лесного уголка на дачном участке.

По однотонному, хорошего качества газону осторожно высаживаем невысокие многолетники короткого срока красивого цветения, которые не развивают мощной листвы и не имеют ползучих стеблей. После непродолжительного цветения, пока газонные травы восстанавливаются после нашей достаточно продолжительной зимы, эти растения должны незаметно исчезнуть, не нарушая качества газона.

Раннецветущие луковичные отлично подходят для создания естественного газона

Для устройства майских цветущих газонов рекомендуются пролески (сциллы), крокусы, подснежники, ботанические нарциссы, раноцветущие тюльпаны Фостера, Кауфмана, Шренка, Грейга, а также сорта из группы простые ранние. Хорошо смотрятся на газоне маргаритки, примулы, анемоны, фиалки душистая и рогатая, хионодокса и другие.

Эти растения высаживают осенью, для чего осторожно почвенным буром диаметром 5-10 см делают неглубокие (5-12 см) посадочные лунки на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их заполняют плодородной почвой, насыпают слоем 2-3 см речной песок или перлит и высаживают луковицы или корневища на глубину, равную трем диаметрам луковицы, учитывая донце. Теплолюбивые нарциссы — на 15-20 см, тюльпаны — на 8-10, а крокусы и сциллы — на 4-5 см.

Следующей весной, еще до полного развития и отрастания газонной травы, появляются цветущие растения самых разнообразных по форме и окраске цветов. Одиночные вначале, размножаясь из года в год, они образуют цветущие гнезда с 8-20 и более цветками.

В последнее время вошли в моду и различные виды луговых газонов с растениями дикой флоры, характерной для данной местности. Их применяют и для создания газонов внутри сада, и на лесном участке загородных дач.

В моде луговые газоны с растениями дикой местной флоры

Участок сада, предназначенный для создания цветущего луга, с осени готовят так же, как и площадь под обычный газон. Почвы нужны легкие, питательные, с хорошо спланированным дренажем. Участок при планировке должен получить небольшой уклон (5 см на 10 м длины) для стока воды без размыва почвы. Избыток воды, особенно в зимние продолжительные оттепели и рано весной, часто вызывает подпревание корней не только у газонных трав, но и у диких растений.

После весенних плановых работ (рыхление, удобрение, влагозарядковый полив) участок засевают смесью газонных трав, к которым добавлены семена цветочных растений. Правильным подбором цветущих многолетников, легко размножаемых семенами, можно создать сезонную смену цветов: весеннецветущий луговой газон, летнецветущий и газон, цветущий осенью. Состав смеси зависит от климата, почвы, географического расположения и вкуса хозяина участка.

Первые смеси дикорастущих луговых трав для газонов были предложены еще 100 лет назад основоположником научного луговедения В. Р. Вильямсом, а в Московской сельскохозяйственной и лесной академии им. К. А. Тимирязева собрана богатейшая коллекция из более 3000 видов луговых трав и цветов.

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Мавританский цветущий газонТакой вид газона дачники иногда воспринимают как дизайнерскую новинку, а между тем, мавританские газоны были популярны у садоводов еще в прошлом веке. Чтобы в том убедиться, давайте заглянем в «Каталог Торгового дома Э. Иммер и сын в Москве на 1912 год». Эта фирма, основанная в 1857 году Эрнестом Ивановичем Иммером, к началу XX века была одной из крупнейших и авторитетнейших компаний, занимавшихся разведением растений и продажей высококачественных семян, и являлась поставщиком двора Его Императорского Величества и персидского шаха.

Газон? Цветник?

«Наш мавританский цветущий газон составлен из лучших многолетних тончайших трав, которые развиваются одновременно в первый же год после посева с целой серией разнообразнейших по форме и окраске однолетних цветущих растений. Эти последние распускаются над изумрудной зеленью постоянным цветущим пестрым ковром с июня до морозов, причем июньская серия ковров сменяется в июле растениями другого характера, продолжающими цвести до осени. Ко всему этому прибавлены в достаточном количестве душистые растения, которые распространяют превосходный запах на далекое пространство.

Полной роскоши мавританский цветущий газон достигает в середине лета; после этого, по желанию, его можно скосить, и тогда получается отличный газон; если косьбу не применять, то на следующий год образуется тоже отличный газон, так как все травы только многолетние, цветы же однолетние.

Видеть мавританский цветущий газон перед домом или в отдаленных местечках сада, около кустарных насаждений составит несомненно большое удовольствие даже строгому любителю садоводства, но особенную ценность он имеет для лиц, которым нет ни времени, ни желания заняться устройством дачного или деревенского сада, так как обсемененные этим газоном голые площадки превращаются, без особых затрат, в сплошную массу красивых цветов, около которых остается только поддерживать чистоту дорожек.

Мавританский газон — находка для тех, у кого нет ни времени, ни желания заниматься трудоемким уходом за лужайкой

Для полной удачи посева мавританского цветущего газона, следует хорошо перекопать землю на глубину лопаты и затем мелко ее разрыхлить; удалить при этой работе корни сорных трав и удобрить землю, если она тощая, старым перепревшим навозом — необходимо; лучше всего он удается на лужайках со свежей землею.

Посев полезно сделать возможно раньше весною, как только оттает земля, если есть желание и возможность, накрывать обсемененные места рогожками для защиты молодых всходов от весенних заморозков; в этом случае он будет цвести уже в первых числах июня. Если же сделать посев позднее, около 8-10 мая, то защита излишня, и цветение начнется в конце июня. Семена перед посевом, для ровного обсеменения, нужно обязательно хорошо перемешать с сухим песком (на 1 часть семян 3 части песку); посев лучше всего придавить к земле доской или катком.

В сухую погоду, для ускорения всхода семян и успешного роста сеянцев, необходима поливка; в последствие густота зелени значительно удерживает влажность земли и орошение можно считать обязательным только в засуху. Сорные травы непременно выпалывать, иначе они заглушат всходы цветов. Мы категорически заявляем, что без соблюдения объясненных условий посева и ухода за мавританским газоном невозможно рассчитывать на удачное его цветение.

Для обсеменения мавританским газоном одной квадратной сажени нужна 1/12 фунта (1 фунт = 400 г) семян. Цена за 1 фунт 1 рубль. Отпуск производится в пломбированных пакетах и в мешках».

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Александр Куленкамп, кандидат сельскохозяйственных наук

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