Паркетная доска — виды и характеристики

Когда хозяева квартиры затевают ремонт, то обычно это означает следующее: либо назрела серьезная необходимость в нём ввиду износа строительных и отделочных материалов или утраты ими «товарного» внешнего вида, либо появилось сильное желание изменить интерьер, освежить краски или даже поменять полностью дизайн. Не так важны причины, побудившие вас приступить к реставрационным работам, как необходимость понимания того, что ремонт — это многоступенчатый процесс, в котором качественная отделка базовых поверхностей является одним из самых важных его этапов. Именно поэтому к выбору напольного покрытия следует подойти со всей ответственностью. Очень часто люди делают свой выбор в пользу паркета. Однако в специализированных магазинах ассортимент его чрезвычайно широк. На какие параметры стоит обращать внимание при покупке паркетной доски, поговорим в данной статье.

Паркет представляет собой особый тип напольного покрытия, выполненного из древесины. К его основным видам относят:

1. Наборный паркет

Этот вид покрытия изготавливается из твердых пород дерева и отличается тем, что имеет определенный узор. Лицевая его часть находится под защитным слоем, который удаляется только после того, как завершаются все работы по укладке паркета. На тыльной стороне, как правило, имеется подложка. Если вы хотите составить на полу изящный рисунок, то лучше всего обратиться к профессионалам, которые имеют опыт в данной области.

2. Штучный паркет

Штучный паркет выполняется в виде однородных деревянных планочек, стыкующихся друг с другом по способу соединения «шип-паз». Высокое качество покрытия обеспечивается за счет создания специальных канавок на тыльной стороне, которые защищают паркет от растрескивания и появления иных дефектов, а также равномерно распределяют нагрузку.

3. Паркетная доска

Данный вид покрытия является одним из самых распространенных среди потребителей. Этому есть простое объяснение: он сочетает в себе высокую эстетичность и относительно небольшую стоимость. Паркетная доска имеет многослойную структуру, в которой тонкий верхний пласт выполняется из ценных твердых пород древесины; в качестве защитного слоя сверху наносят паркетное масло или лак. Для создания нижнего слоя используют недорогое сырье. Имеет тип соединения «шип-паз». Укладка может осуществляться несколькими способами, среди них — «фриз», «елочка», «палуба».

4. Паркетные щиты

Имеют квадратную форму; их основа выполняется из ДВП или из досок, сверху наклеивается тонкий слой шпона из твердых пород дерева и покрывается лаком.

5. Пронто-паркет

Представляет собой многослойный «пирог», «начинка» которого спрессована и проклеена. Верхний слой делается из ценных пород древесины.

Если вы решили остановить свой выбор в качестве напольного покрытия на паркетной доске, то для того, чтобы приобрести качественный, высокоэстетичный и долговечный товар, следует учитывать несколько основных факторов:

— материал, из которого изготовлен паркет;

— его сорт;

— вид нанесенного защитного покрытия.

Под материалом, из которого изготавливают паркетную доску, подразумевается сорт древесины, использующийся для лицевого слоя. Это может быть дуб, бук, клен, ясень, орех и даже бамбук. Первые два варианта отличаются высокой прочностью и долговечностью, выдерживают весьма серьезные нагрузки, устойчивы к истиранию. У клена есть одна особенность: с течением времени он меняет свой первоначальный цвет. Ясень выделяется своим многополосным древесным узором; он является довольно прочным и имеет длительный срок эксплуатации — впрочем, как и орех. Их отличия в типе рисунка: у ореха наличествует некоторый рельеф. Высочайшей прочностью и надежностью характеризуется бамбук, но при этом цена его зачастую отпугивает потенциальных покупателей.

Качество и сорт паркета определяется способом распила бревна. Выделяют несколько основных сортов:

Радиал селект. Этот сорт имеет наивысшее качество. Бревно пилится радиальным способом, волокна дерева идут параллельно друг другу. Текстура является равномерной, в ней нет перепадов цвета, сучков, червоточин или заболони. На поверхности могут находиться минеральные отложения — так называемый «мрамор», — однако их содержание не может превышать 7%. При этом внешний вид такой паркетной доски довольно строг, а в некотором смысле — даже несколько прост. Цветовая гамма небольшая, узор не отличается изысканностью и оригинальностью. Подвидом этого сорта считается радиал, имеющий аналогичные характеристики, за исключением того, что доля «мрамора» в нем способна достигать 60%.

Стандарт селект. Как и предыдущий сорт, относится к высшей категории. Имеет более четкий натуральный рисунок и аккуратные перепады цвета. Его получают путем распила смешанного типа — радиального и тангенциального. Любые дефекты не допускаются.

Натур. Тоже является паркетом смешанного распила, однако отличается довольно ярко выраженным перепадом цвета. Также в нем допускается присутствие заболони (не более 10%) и сучков (размером не более 2-3 мм).

Рустик. Также относится к паркету смешанного распила. Отличается богатой цветовой палитрой, однако наличие заболони и сучков не регламентируется. Стоит отметить, что смотрится такой паркет весьма достойно благодаря своему натуральному рисунку.

Существуют два вида защитного покрытия паркетной доски: лак и паркетное масло. Первый вид покрытия считается стандартным и наиболее распространенным. Отличается богатством фактур: глянец, полуглянец, матовый. Ухаживать за паркетной доской с лаковым защитным слоем довольно просто: допускается обычная влажная уборка, и иногда, по мере необходимости, требуется использование полироли или иных специальных составов. Масляное покрытие более требовательно к уходу, но при этом сохраняет цвет и текстуру древесины в ее натуральном виде.