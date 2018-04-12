Полы с подогревом: виды и особенности

Хозяевам квартир и частных домов важно, чтобы в их жилище было тепло и уютно, круглогодично поддерживалась комфортная температура, сохранялся приятный микроклимат. Этому способствует создание системы обогрева пола. Такая система окажется актуальной для любого типа жилья — будь то городская квартира или загородный дом. Ее можно разместить во всем доме или же ограничиться одной-двумя комнатами. Особенно острая необходимость в создании теплого пола возникает в том случае, когда из всего спектра отделочных материалов, предлагаемых в строительных магазинах в качестве напольного покрытия, люди останавливают свой выбор на камне, керамограните или кафельной плитке — материалах весьма удобных, красивых, долговечны, но столь холодных, что ходить по ним босиком отважится далеко не каждый. Гораздо приятнее ступать по прогретому теплому полу, особенно утром.

Что нужно знать, прежде чем приступать к созданию отопительной системы «теплый пол», читателям Pro-N.ru расскажет технический директор компании «Точка ремонта» Дмитрий Кулаков

«Многие люди сталкиваются с тем, что материалы, которые используются в качестве итогового напольного покрытия в санузле или в ванной, вызывают у домочадцев ощущение дискомфорта при повседневном их использовании. Например, кафельная плитка. Ее применение вполне оправдано, она отличается надежностью, практичностью, и подходит для многих помещений. Но в холодное время года, особенно если вы привыкли ходить дома босиком, плитка может стать некомфортной, и это ограничивает сферу ее применения. Однако решение есть: установка полов с подогревом.

В настоящее время существуют две технологии обогрева пола: водяной пол и электрический.

Водяной пол более удобен в эксплуатации, но установить его можно только в частном доме со своим замкнутым контуром системы отопления. Такая схема обогрева, бесспорно, выгодна, она обходится своим владельцам дешевле, чем электрический пол. Однако здесь есть одна серьезная проблема: в многоэтажных домах такие полы устанавливать запрещено, так как существует большой риск возникновения коммунальной аварии. Вы может затопить свою квартиру или соседей. Поэтому сосредоточимся в основном на электрических полах. Они обладают рядом достоинств и преимуществ. Уровень обогрева в таких полах регулируется быстро и достаточно точно, водяные же полы реагируют гораздо более медленно. Электрические полы более просты в установке и часто не требуют заливки новой стяжки, которая является основой для напольного покрытия. При организации водяного пола этот этап ремонтных работ становится обязательным.

Единственным недостатком электрического пола считается высокая стоимость электроэнергии. Однако, если теплый пол является дополнением общей системы отопления, затраты будут не так ощутимы.

Выделяют два основных типа электрических полов: матовые и контурные.

Матовые теплые полы используются в квартирах с уже готовой стяжкой пола. Прямоугольные маты на капроновой основе с нагревательными элементами устанавливаются прямо под плитку. Большим плюсом таких полов является их быстрый нагрев и простой монтаж. Из минусов можно назвать их высокую стоимость, недолговечность, а также строго заданную производителем геометрию прогрева: она может иметь только прямоугольную форму, а это не всегда удобно.

В остальных случаях применяются контурные теплые полы. Они монтируются прямо в стяжку, на специальную монтажную ленту, «змейкой», с расстоянием 12-17 см между полосами нагревательного элемента. Если электрический теплый пол делается на балконе или в мокрых зонах, дополнительно прокладывают пеноплекс, чтобы не допустить прогрева плиты перекрытия. Прогрев пола под мебелью и вплотную к стенам бесполезен, а иногда даже вреден, поэтому отступ от стен и мебели нагревательного элемента всегда должен составлять не менее 10 см. Геометрия прогрева электрического пола, в отличие от водяного, может быть любой формы.

Для управления электрическими теплыми полами существуют специальные приборы — терморегуляторы, которые позволяют контролировать и регулировать степень нагрева пола. Сейчас производители предлагают большой выбор терморегуляторов, любой формы, цвета, сложности устройства и стоимости. Терморегуляторы бывают механическими и программируемыми (цифровыми). Последние могут управляться кнопками, пультом управления или через сенсорную панель. Принцип работы терморегулятора следующий: нужно задать необходимую температуру пола, и, когда она становится ниже, механизм начинает обогрев и останавливает его после достижения заданной температуры. Также терморегулятор может включать режим экономии нагрева ночью или во время отсутствия хозяев, включать или отключать систему в заданное время. Обычно терморегуляторы монтируются на уровне розеток или выключателей. В принципе, без терморегулятора можно обойтись, но тогда придется взять его функцию на себя и включать и отключать нагревательную систему вручную».