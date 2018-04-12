Тутта Ларсен: «Я часто признаюсь в любви разным людям»

43-летняя телерадиоведущая Тутта Ларсен размышляет о человеческих отношениях. Если многие знаменитости реагируют на критиканов, то она акцентирует внимание на положительных сторонах жизни и людях, которые несут позитив. На этот раз знаменитость поделилась рассуждениями о высоких чувствах.

Многодетная мама Тутта Ларсен ведет блог, где часто обсуждает актуальные вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения. Но ее также интересуют проблемы взрослых. Она решила поговорить о любви, отметив, что многим из-за внутренней зажатости сложно выражать свои чувства и эмоции: «Часто слышу, что для многих людей сказать „Я тебя люблю“ — это реальная проблема. Язык не поворачивается. Или кажется, что если скажешь, любовь тут же и кончится, выветрится как бы. Еще есть такое мнение, что это священные сакральные слова и говорить их можно очень редко и только очень специальному человеку, и что о подлинной любви вообще молчат. Как же мне это все неблизко и непонятно. Для меня любовь — это энергия, свет. И чем больше ее вокруг, чем она более явная, выраженная, озвученная, тем больше ее становится! Мне кажется, любовь нельзя держать в сундуке и в подвале, нельзя ее копить, как Гобсек какой-нибудь. Ее надо раздавать, расточать, и только так она преумножается! Я очень часто признаюсь в любви разным людям. Даже тем, которых впервые вижу. Если они своим появлением в моей жизни меня осчастливили».

Тутта отметила, что очень любит обниматься. По словам Ларсен, она готова «руки целовать» миссионерам и мастерам своего дела, которые вызывают у нее уважение и восхищение. При этом телезвезда подчеркивает, что боится «показаться сумасшедшей», ведь далеко не все способны понять ее откровенность и порывы души: «А чаще люди шарахаются. Им неловко от моих признаний. Не говоря уже об объятьях».

Ларсен признает, что ее любвеобильность у многих вызывает недоверие, так как они уверены, что такими громкими словами и сильными чувствами нельзя «разбрасываться». Но Тутта считает, что люди просто опасаются принимать положительную энергетику других. Она подчеркивает, что те, кому она адресует слова любви, достойны восхищения, они должны знать, как она их ценит: «Раньше я стеснялась это говорить вслух и открыто. И возможно, кто-то по-прежнему сочтет такие проявления чувств неприличным, чрезмерным, недопустимым. И будет отстраняться, если я попытаюсь обнять. А я все равно буду! Я вас очень люблю, так и знайте! Дайте-ка я вас обниму!»

Большинство подписчиков Тутты Ларсен рады тому, что с годами она не утратилась непосредственность и не стала замкнутой. Но некоторые люди не понимают, как можно так искренне относиться ко многим: «Я из тех, кто сложно произносит эти слова или же очень маленькому кругу людей из 3-4 человек. Но я буду стараться выпустить любовь наружу — она же искренняя!» «Мне ваши мысли не близки, я не могу ко многим относится так хорошо». «Я раньше такая была, не могла сказать и не любила обниматься. Не знаю, что повлияло но теперь делаю это часто и с удовольствием». «Подписываюсь под каждым словом, и как же мне трудно жить, если не расточать это на тех, кому хочется говорить и показывать это в каждом дне». «Вы счастливый человек, который может искренне любить! В наше время, это, к сожалению, редкость». «Как близки ваши ощущения. Иногда хочется тоже обнять человека и признаться ему в любви. Но немного неловко и страшно, что это можно оттолкнуть или испугать человека».

Тутта Ларсен также призывает женщин любить себя такими, какие они есть, находить в себе позитивные качества и гордиться ими, не страдая из-за имеющихся и мнимых недостатков.