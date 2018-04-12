Спасите наши локти: почему вашему ребенку не хватает беговела

Во времена нашего босоногого детства особенного выбора не было: дошколята катались на самокатах или трехколесных велосипедах, а потом пересаживались на два колеса. Такое однообразие — не лучший вариант для гармоничного развития ребенка. Производители игрушек не просто так на каждом изделии пишут рекомендованный возраст. Организм перестраивается очень быстро, и на каждом этапе малышу нужно что-то специфическое.

То же самое с транспортными средствами. Сейчас так много разнообразной детской техники, что двигаться по советскому фарватеру как минимум странно. Для ребенка любого роста можно подобрать именно такой аппарат, который полностью отвечает его нынешним возможностям и потребностям. Начав с чего-то простого, в будущем он играючи освоит обычный велосипед.

До России докатилась волна популярности беговелов. Европейские карапузы уже давно рассекают на миниатюрных велосипедах без педалей, отталкиваясь ногами. Ежегодно в Европе продается несколько миллионов штук. Это своего рода гибрид самоката и велосипеда. Упасть практически невозможно, а разнообразие моделей позволяет выбрать наиболее подходящую для вашего чада.

На рынке доминирует немецкая компания Puky, производящая беговелы с 2003 года. Название бренда в родительских кругах уже стало нарицательным. Если в Германии вы видите ребенка на беговеле, то это, скорее всего, Puky. Поговорим о двух флагманских моделях.

Puky LR M — самый маленький двухколесный беговел в линейке, он подходит для детей от полутора до трех лет. В этом возрасте малыши еще ходят-то не слишком уверенно, не говоря уже о катании на велосипеде. Поэтому беговел сконструирован так, чтобы исключить любые травмы.

Юный райдер толкается ногами, а не крутит педали, поэтому падение даже на самых крутых виражах исключено. Мягкая накладка на руле убережет от болезненного удара при резком торможении. А мягкое эргономичное кресло и широкие колеса из вспененного синтетического вещества нейтрализуют огрехи российских дорог. Да и вообще, Puky LR M настолько миниатюрный, что малыш с легкостью дотягивается до руля и благодаря этому очень уверенно с ним управляется.

При таком уровне безопасности ребенка можно отпустить в относительно свободное плавание по парку или двору. Нет необходимости постоянно находиться в полуметре и придерживать за спину. Благодаря этому мальчики и девочки быстрее становятся самостоятельными, учатся держать равновесие, развивают вестибулярный аппарат. Эти навыки впоследствии помогут легко перейти на обычный велосипед.

Седло и руль регулируются по высоте, но через пару лет ребенку в любом случае потребуется аппарат побольше. Если для вас вопрос разумной экономии актуален, тогда точно стоит брать Puky. Немецкое качество материалов и сборки гарантирует, скажем так, неубиваемость беговела. И когда придет время, его без проблем можно будет продать.

Моему малышу — все самое лучшее

По достижении трехлетнего возраста дружба маленького человека и беговела не заканчивается. Для тех, кто окончательно распрощался с памперсами и готов к большим свершениям, выпускают модели с велосипедными габаритами. В сегменте до шести лет основных моделей три, самая навороченная (и, соответственно, наиболее комфортная) — Puky LR Ride.

Именно на этом транспорте разъезжает большинство воспитанников беговельных секций, работающих не только в Москве, но и в других российских городах. Чему можно обучать дошкольника на беговеле? А вы вот посмотрите видео:

Выполнять подобные трюки позволяет исключительное для беговела техническое оснащение. Лучший на рынке тормоз с возможностью индивидуальной настройки, подвеска заднего колеса, снимающая нагрузку со спины за счет качественного амортизатора, алюминиевые рама и рулевая вилка с противоударным покрытием.

Еще один важный момент: Puky LR Ride — совсем не неженка, чувствующий себя уверенно только на идеально гладком асфальте. Широкие накачиваемые колеса обеспечивают плавность хода и на дробящей брусчатке, и на бездорожье. Так что беговел можно брать с собой, например, на дачу. Надо только следить, чтобы ребенок не заехал слишком далеко, увлекшись своей вездеходностью.

Открыть в ребенке спортсмена

Обратите внимание, что официальный дилер Puky в России предоставляет двухлетнюю гарантию на все модели. А при активации покупки на сайте производителя гарантия на вилку, раму и руль продлевается до пяти лет.