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Южноуральский второклассник спас тонущего друга
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Южноуральский второклассник спас тонущего друга 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Ученик второго класса на днях с другом возвращались домой после занятий в школе. Один из мальчиков заглянул попавшийся по пути колодец и, увидев корку льда, решил спуститься вниз, чтобы покататься на льдине. В колодце стояла деревянная лестница, школьник спустился вниз, но лед провалился под ним, и он стал тонуть. девятилетний Ваня моментально бросился спасать товарища.
По его словам, он схватился одной рукой за перила лестницы, а второй потянул друга за воротник. К счастью, спасти друга удалось. Мальчики вернулись домой мокрыми и изнуренными. Сейчас местные полицейские планируют наградить отважного ребенка.
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