Южноуральский второклассник спас тонущего друга

Ученик второго класса на днях с другом возвращались домой после занятий в школе. Один из мальчиков заглянул попавшийся по пути колодец и, увидев корку льда, решил спуститься вниз, чтобы покататься на льдине. В колодце стояла деревянная лестница, школьник спустился вниз, но лед провалился под ним, и он стал тонуть. девятилетний Ваня моментально бросился спасать товарища.

По его словам, он схватился одной рукой за перила лестницы, а второй потянул друга за воротник. К счастью, спасти друга удалось. Мальчики вернулись домой мокрыми и изнуренными. Сейчас местные полицейские планируют наградить отважного ребенка.