В Германии известный врач-косметолог, травивший любовниц «кокаиновым пенисом», обвиняется в убийстве

Полиция федеральной земли Саксония-Анхальт в Германии арестовала опытного и известного врача Андреаса Нидербихлера, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности во время изощренного секса. Эскулап осыпал свой половой член кокаином, а потом предложил сексуальной партнерше сделать ему минет. В итоге женщина умерла от передозировки наркотиков. По предварительной версии, такие же «фокусы» 42-летний доктор, работавший в области пластической хирургии, проделывал и с другими своими любовницами.

По данным расследования, трагедия произошла 20 февраля в городе Хальберштадт, когда Нидербихлер пригласил в гости свою 38-летнюю женщину. Любовники вступили в оральный половой акт, после чего партнерша доктора упала в обморок, пишет

Volksstimme.de Поскольку апартаменты косметолога располагались в непосредственной близости от больницы, пострадавшую быстро отвезли на скорой помощи в медицинское учреждение. Однако спасти ее не удалось, сообщает

The Local

прокуратуре утверждают, что Нидербихлер «припудрил» свой пенис кокаином, прежде чем сошелся с потерпевшей. А женщина не знала об этом, когда ласкала детородный орган. В итоге она против своей воли приняла смертельную дозу сильнодействующего наркотика.

Более того, следователи допросили еще трех женщин, которые вступали в близкие отношения с доктором Нидербихлером. Они рассказали, что чувствовали недомогание после секса с ним. Причем симптомы в этих случаях были схожи с реакциями организма на отравление наркотиками. Вероятно, коварный косметолог получал особое удовольствие от секса с использованием «отравленного пениса».

Медика задержали 29 марта, но отправили не в тюрьму, а в закрытый центр лечения наркоманов, поскольку у Нидербихлера выявлена соответствующая зависимость, пишет

Добавим, что с 2016 года Андреас Нидербихлер занимал должность главврача в клинике Harzer. Его услугами пользовались немки со всей страны. Следователи не исключают, что потерпевших может быть больше.

Сексуальных партнерш доктор подыскивал на сайтах знакомств, сообщает