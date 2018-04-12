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В Германии известный врач-косметолог, травивший любовниц «кокаиновым пенисом», обвиняется в убийстве
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В Германии известный врач-косметолог, травивший любовниц «кокаиновым пенисом», обвиняется в убийстве 

Newsru.com 32 минуты назад
Фото: Newsru.com
Полиция федеральной земли Саксония-Анхальт в Германии арестовала опытного и известного врача Андреаса Нидербихлера, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности во время изощренного секса. Эскулап осыпал свой половой член кокаином, а потом предложил сексуальной партнерше сделать ему минет. В итоге женщина умерла от передозировки наркотиков. По предварительной версии, такие же «фокусы» 42-летний доктор, работавший в области пластической хирургии, проделывал и с другими своими любовницами.
По данным расследования, трагедия произошла 20 февраля в городе Хальберштадт, когда Нидербихлер пригласил в гости свою 38-летнюю женщину. Любовники вступили в оральный половой акт, после чего партнерша доктора упала в обморок, пишет
Volksstimme.de  Поскольку апартаменты косметолога располагались в непосредственной близости от больницы, пострадавшую быстро отвезли на скорой помощи в медицинское учреждение. Однако спасти ее не удалось, сообщает
The Local
В прокуратуре утверждают, что Нидербихлер «припудрил» свой пенис кокаином, прежде чем сошелся с потерпевшей. А женщина не знала об этом, когда ласкала детородный орган. В итоге она против своей воли приняла смертельную дозу сильнодействующего наркотика.
Более того, следователи допросили еще трех женщин, которые вступали в близкие отношения с доктором Нидербихлером. Они рассказали, что чувствовали недомогание после секса с ним. Причем симптомы в этих случаях были схожи с реакциями организма на отравление наркотиками. Вероятно, коварный косметолог получал особое удовольствие от секса с использованием «отравленного пениса».
Медика задержали 29 марта, но отправили не в тюрьму, а в закрытый центр лечения наркоманов, поскольку у Нидербихлера выявлена соответствующая зависимость, пишет
The Daily Mail
Добавим, что с 2016 года Андреас Нидербихлер занимал должность главврача в клинике Harzer. Его услугами пользовались немки со всей страны. Следователи не исключают, что потерпевших может быть больше.
Сексуальных партнерш доктор подыскивал на сайтах знакомств, сообщает
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Женский форум
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