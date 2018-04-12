«Если душа родилась крылатой»

Не самозванка — я пришла домой,

И не служанка — мне не надо хлеба.

Я — страсть твоя, воскресный отдых твой,

Твой день седьмой, твое седьмое небо.

Там на земле мне подавали грош

И жерновов навешали на шею.

— Возлюбленный! — Ужель не узнаешь?

Я ласточка твоя — Психея!

Апрель 1918

Образ Психеи и Амура встречался (и неоднократно) в произведениях живописи, музыки, скульптуры. Обращение к таким видам искусства не могло пройти мимо Марины Цветаевой — дочери профессора классической филологии, преподававшего определённый период времени греческий язык в одной из гимназий Санкт-Петербурга. Альбомы, книги по искусству, знакомство с шедеврами итальянских мастеров в стенах мировых музеев сопровождали Марину Цветаеву ещё с ранней юности. Так кто же такая Психея?