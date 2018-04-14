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«Мама вышла из декрета»: Рита Дакота впервые оставит дочь с няней
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«Мама вышла из декрета»: Рита Дакота впервые оставит дочь с няней 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Рита Дакота вновь вернулась в светскую жизнь, взявшись за работу. Об этом она сообщила подписчикам своего Инстаграма, признавшись, что ей нелегко расставаться с дочкой, возле которой она неотрывно была все месяцы её жизни.
Рита Дакота, адаптировавшись в столице после длительного пребывания на острове Бали, выходит из декрета, отдав свою дочку на попечение няни. Артистка призналась, что этот момент для нее довольно волнительный, так как она впервые оставляет малышку. Молодая мама призналась, что очень любит свою работу, но боится передумать и примчаться обратно домой, чтобы снова быть рядом со своим чадом. Она даже подумывает о том, чтобы брать Мию на работу с собой. Артистка попросила совета у подписчиц, которые имели подобный опыт, и спросила, как прошел их первый рабочий день после отпуска. «Мама вышла из декрета. Не знаю как выдержу первый полный день без Мии.»
Многие боятся оставлять детей с чужими людьми, доверяя только родным — бабушкам, дедушкам, тетям и другим родственникам. Не все рискуют нанимать нянь, начитавшись страшных историй в интернете. Поэтому фолловеры поспешили узнать у Дакоты, почему она не стала оставлять малышку со своей мамой, а прибегла к услугам гувернантки. Большая часть интернет-мамочек рассказала, что не выходила на работу так рано, поэтому не может дать ей совета в этой ситуации. Однако нашлись те, кто вообще не уходил в декрет и практически сразу вышел на работу, только восстановившись после родов. Эти женщины поведали, что так поступить их вынудили жизненные обстоятельства, а потому у них не было выбора, и они мирились с разлукой с чадом.
Рита Дакота очень переживает за то, что не может справиться с воспитанием Мии самостоятельно и постоянно зовет на помощь бабушек. Она хотела бы научиться быть спокойнее, но периодически её мучают истерики из-за ощущения собственной беспомощности и неумения быть матерью.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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