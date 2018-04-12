Рита Дакота вышла из декрета спустя полгода после рождения дочери

В октябре прошлого года Рита Дакота Влад Соколовский впервые стали родителями. На свет появилась их дочка Мия. Спустя пару месяцев супруги вместе с новорожденной дочкой улетели на Бали, где отдыхали до конца марта этого года. Вернувшись в Москву, артисты вернулись в рабочее русло, а Рита и вовсе решила выйти из декрета. Об этом она рассказала в своем Инстаграм.

У меня сегодня сумасшедший день, начиная от сьемки на обложку журнала и интервью, заканчивая важным мероприятием и эфиром. А всё почему? А всё потому, что у нас теперь есть няня! Мама вышла из декрета. Блин, не знаю как выдержу первый полный день без Мии. Боюсь, через пару часов пошлю все нафиг, перенесу на другой день и примчусь обратно.

Рита Дакота с дочкой

Интернет-пользователи набросились на молодую маму, обвинив ее в том, что она «не достаточно» заботиться о своей дочери. «Она переживает. А представляете, как маленькой девочке. Вот это не по-человечески», — прокомментировала одна из современных мамочек. Рита не стала молчать и дала отпор недоброжелателям.

Маленькому ребеночку, который дома с папой, бабушкой и нянечкой гораздо лучше чем маме, которая и правда переживает. А если Вы будете намеренно стараться меня обидеть или уколоть, я буду вынуждена Вас заблокировать, хотя мне и не хочется.

Рита Дакота и Влад Соколовский

К слову, Рита уже не первый раз сталкивается с агрессией в ее адрес от других матерей. Все дело в том, что артистка не замыкается на одной лишь семье, а продолжает вести активный образ жизни, выходить в свет, проводить время наедине с супругом и снимать видеоблоги. Певица неоднократно писала о том, что чрезмерная любовь к ребенку и отсутствие таких же сильных эмоций между его родителями, приводит к многочисленным неприятным последствиям. Однако не все интернет-пользователи разделяют ее мнение.