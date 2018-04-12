«Хочется сделать людей добрее». Учитель смог объединить детей из 13 стран

Ольга Стыцюк — учитель истории и МХК в обычной школе поселка Талинка. Каждый год в Талинку пишут тысячи писем дети со всей России и из разных стран — все, кто мечтают попасть в Международный проект детского творчества «Красная книга глазами детей».

Сказочное краеведение

Корреспондент АиФ-Югра : Ольга Павловна, вы ведь не сибирячка. Как оказались в югорском поселке и увлеклись краеведением?

Ольга Стыцюк: Приехала с семьей из Казахстана в 1993 году. Больше всего понравилась Талинка в Октябрьском районе — перспективный поселок, чистый, с тротуарами, аккуратными домиками. Муж устроился педагогом в художественную школу, а мне предложили на выбор должность завуча по воспитательной работе или создать за полгода музей к пятилетию поселка на базе средней школы. Выбрала музей и краеведение.

Создание музея финансировало градообразующее предприятие НГДУ «Талинскнефть». Первый экспонат — чучело глухарки, у детей вызвал много вопросов: «Она мертвая? А как же экология, защита животных?». И мы решили: будет музей флоры и фауны Югры в произведениях искусства — в скульптуре, живописи, графике, фотографии.

— А как в вашей жизни появились книги для детей?

— На базе музея ввели предмет «Краеведение». Стали думать, как заинтересовать детей. И тут в руки попала книжка без иллюстраций — «Сказки бабушки Аннэ» мансийской сказительницы Анны Коньковой. Так появился курс «Краеведение через сказки». В сказках и быт, и традиции, и мудрость народов Севера, красной линией проходит: природа мудра, она знает, кому что дает. Каждая песчинка, каждая былинка, все на своем месте. Нужно беречь, сохранять хрупкое равновесие природы.

После занятий всегда были творческие задания — нарисовать понравившийся эпизод или героя сказки. Так родилась книга «Сказки бабушки Аннэ», иллюстрированная юными талинцами. Сначала был самиздат, а когда губернатор Василий Филипенко подписал титульный лист: «С восхищением и благодарностью», сразу нашлись желающие профинансировать этот проект.

Тайны Эмдера

— Вторая ваша книга была издана по раскопкам сибирской Трои — городища Эмдер— это уже целый научный труд.

— В старших классах был введен курс «История ХМАО». Там есть тема «Образование угорских княжеств», одно из них — Эмдер, в легендах были географические указания — так городище и нашли археологи, в 30 км от Талинки. Мы изучили письменные, археологические, научные данные и выявили пять краснокнижных видов: осетр, бобр, орлан-белохвост, лебедь и филин. Решили выяснить, почему эти животные стали исчезающими. Так сначала появилась научно-исследовательская работа, а затем — книга «Древний Эмдер». Книга была переиздана на грант департамента народов Севера. Мы с детьми решили познакомиться с другими краснокнижными видами. На этот раз бросили клич по школам округа. Так и появилась «Красная книга Югры».

Неожиданная география

— Насколько я знаю, проект сразу стал международным?

— Мы презентовали его как окружной на международной экологической конференции в рамках акции «Спасти и сохранить», идея понравилась, решили провести всероссийский конкурс — проиллюстрировать Красную книгу России. Написали Григорию Орджоникидзе , и нас поддержала Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО , получили одновременно сразу два гранта — на Красную книгу Югры и на Международную Красную книгу.

— Большая работа. Это же столько писем надо было разослать!

— Это помощь центральных журналов по искусству, образованию, экологии. У нас очень хорошие давние связи в плане методического сотрудничества. Попросили их дать конкурсную информацию о проекте. Более 4 тысяч творческих работ пришло из 63 регионов РФ. Обе книги вышли в 2011 году.

— Как дальше складывалась судьба проекта?

— Через каждые два года выходит новая Красная книга на средства программы «Обеспечение экологической безопасности Югры» и спонсоров. Первый год мы проводим конкурс, второй — работаем над изданием книги. В книгу, которая сейчас готовится к печати, войдут работы ребят из 74 регионов России и 13 стран. Это Швеция, США (штат Аляска), Финляндия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Венгрия, Эстония, Узбекистан, Турция. Надо привлечь оставшиеся 11 регионов Российской Федерации на следующий конкурс 2018-2019 гг., ему уже дан старт. Активизировать страны «Северного Форума»: Исландию, Корею.

— Вам ставят такие задачи?

— (смеется). Мы сами себе их ставим. Поездили по миру с эковолонтерами с передвижными выставками на русском и английском языках. Были в Исландии (гг. Рейкьявик и Акурейри), в Финляндии (г. Турку), в США (г. Анкоридж).

Нужна помощь

— Как выбираете детей в поездки?

— Это все мои ученики из Талинской средней школы № 7, члены школьного лесничества «Родник». Они готовят презентации, экскурсии, а выбираем лучших — тут важно все: знание истории, биологии, экологии, краеведения, английского, сценического искусства.

— Хороший стимул учить школьные предметы…

— Да. Наши выпускники не теряются, многие выбирают после школы искусствоведческое, филологическое, экологическое направления, и радует то, что у всех в дальнейшем — активная жизненная позиция.

— Откуда у вас такая страсть к защите животных?

— Это не страсть, а гражданская позиция: для цивилизованного здорового общества уничтожение видового разнообразия, жестокость, равнодушие — это путь в никуда. Наша цель — привлечь молодое поколение к проблемам сокращения видового разно-образия растительного и животного мира отдельных регионов, сформировать экологическую культуру и активную жизненную позицию.

— Почему у вас все получается?

— Думаю, залог успеха в том, что я не одна, у нас большая дружная команда единомышленников, еще дело в энтузиазме и альтруизме. На благое дело деньги сами находятся. Хотя сейчас появилась проблема — не хватает финансов, чтобы напечатать тираж 500 экз. Из 500 тысяч рублей есть только 160 на издание всего 120 книг. Ищем спонсоров, чтобы издать хотя бы 300 экземпляров. Нельзя отучать детей от печатной книги — живой, имеющей запах типографской краски, шепот листочков, работающей эффективнее с чувствами, душой читающего. У нас около 5 тысяч участников, мы всегда и всем делали рассылку по почте электронной книги на CD-диске. В этом году нет такой возможности, нашли выход: сайт Природнадзора Югры выставляет электронный макет книги, наши лауреаты и участники проекта смогут скачать Красную книгу 2017 года.

— Вы уже так много сделали, остались еще какие-то мечты?

— Хочется сделать людей добрее, милосерднее, мудрее по отношению друг к другу, к диким и бездомным животным, ко всему окружающему нас миру. Все начинается с этого. Культура мира вырастает из экологической культуры.