Магнитные бури сегодня достигнут пиковой фазы: советы метеозависимым

Продолжительные вспышки на Солнце продлятся с 11 до 15 апреля, такие данные приводят российские метеорологи. Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра.

Первый метеошторм прошел накануне. Сегодня, 12 апреля, геомагнитные колебания достигнут пиковой фазы. Наиболее ощутимым это день станет для метеозависимых вологжан, а также «сердечников». Могут возникнуть проблемы со здоровьем, бессонница, резкие смены настроения, а также ощущение беспричинной тоски и тревоги.

«Первое, что можно посоветовать — это снизить физические и эмоциональные нагрузки. По возможности меньше двигаться. Совет для пожилых вологжан: отложить садово-огородные работы. И всем по возможности не отправляться в поездки. Если уж так получилось, что вы будете вне дома: возьмите с собой лекарства. Для сердечников обязательно при себе иметь каптоприл, аспирин и нитроглицерин. Страдающим от заболеваний суставов надо запастись противовоспалительными и обезболивающими средствами. Жирную и сладкую пищу лучше заменить фруктами. А вместо чая и кофе пить воду. И как можно чаще дышать свежим воздухом», — советует врач кардиолог городской поликлиники № 1 Татьяна Дякивнич.