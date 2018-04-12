Скандинавская ходьба: в чем её польза

Скандинавская ходьба (или финская, северная, нордическая) — любительский вид спорта, появившийся в середине ХХ века. Тогда еще не изобрели лыж на роликах, и для спортсменов-лыжников, стремящихся поддерживать физическую форму в летний период, придумали ходьбу с лыжными палками.

Почему скандинавская ходьба приобрела огромную популярность?

В настоящее время ограничение двигательной активности и неправильное питание стали причинами увеличения числа людей, страдающих гиподинамией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением обмена веществ (ожирением, анорексией). Нехватка кислорода в условиях мегаполисов также привела к развитию у жителей крупных городов разного рода психических расстройств. Поэтому и стал таким модным здоровый образ жизни, который включает в себя и нормализацию физической активности. В этой связи получила популярность нордическая ходьба, не требующая хорошей физической подготовки и подходящая людям разных возрастов.

Польза и выгода

Финская ходьба имеет большие преимущества перед другими видами физкультуры. Начнем с того, что многие люди пожилого возраста или страдающие лишним весом стесняются ходить в фитнес-залы вместе с молодыми и стройными. А скандинавская ходьба дает возможность укреплять свое здоровье в любом месте и в полном одиночестве.

Учеными доказано, что всего 20 минут ходьбы в день сокращают вероятность преждевременной смерти в среднем на 20%. Данные этих научных исследований были опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition в 2014 году.

Достоинства скандинавской ходьбы можно перечислять долго. Основное ее преимущество заключается в том, что она заставляет работать все мышцы тела (начиная от стоп и заканчивая шеей), а скелет и суставы ног при этом несут нагрузку меньше, чем при беге и прыжках. Соответственно, и травмирующее воздействие упражнений снижается. Нагрузки можно варьировать: например, выбирать участки трассы, идущие на подъем, или увеличивать скорость и силу надавливания на палки. Вы также вольны сами определять количество занятий, их длительность и удобное время для них.

Что касается экипировки, то она не потребует больших затрат. В основном вам понадобится несинтетическая и комфортная одежда, которая не стесняет движения и не натирает кожу, а также спортивная, легкая обувь с прорезиненной и рифленой подошвой. Неплохо использовать дополнительные технологии, повышающие амортизационные свойства кроссовок.

Самый главный элемент экипировки — это палки-нордики, которые могут быть фиксированной длины или настраиваемые (телескопические), с острыми наконечниками — для грунта, или с резиновыми колпачками — для бетона и асфальта.

С какими проблемами помогает справиться финская ходьба?

Этот вид физической активности задействует все жизненно важные системы: опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, нервную. Укрепляются стенки сосудов, что снижает риск возникновения ишемических инсультов и инфарктов. Улучшается кровенаполнение тканей и органов. Нормализуется давление. Повышается иммунитет, поднимается тонус.

Благодаря пребыванию на свежем воздухе организм получает больше кислорода и ультрафиолета, необходимого для выработки витамина D. Здоровая усталость приводит к налаживанию режима, исчезновению бессонницы. Фигура становится стройнее. Все вместе это способствует улучшению настроения и закалке нервной системы.

С чего начать?

Для тех, кто только приступает к занятиям и не имеет хорошего уровня подготовки, на первых порах достаточно ходить три раза в неделю по 10 минут в среднем темпе — примерно один шаг в секунду. Постепенно нагрузку увеличивают до 100 шагов в минуту на протяжении получаса. Занятия проводятся в среднем 5-6 раз в неделю.

Скандинавская ходьба — самый простой и доступный после обычной ходьбы вид занятий, позволяющий стать крепким и подтянутым. Поэтому она стала массовым спортом №1 во всем мире. Если вы решили отдать ей предпочтение, помните, что во время ходьбы необходимо держать спину прямо, дышать ритмично и ставить нордики в заднем положении под углом в 60° по отношению к пятке.

Сообщение Скандинавская ходьба: в чем её польза появились сначала на Умная.