Уже не вместе: 5 пар московской тусовки, которые (к сожалению) распались

Кто-то говорит, что любви в светской тусовке нет и быть не может. И в последнее время мы все чаще в этом убеждаемся. Свадьбой заканчиваются единичные отношения, а разрывами — подавляющее большинство. Вот мы и решили вспомнить пять самых красивых пар, глядя на которые в свое время мы почти поверили любовь. Но не тут-то было.

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Он заботливо накидывал ей на плечи свою гигантскую кожаную куртку на веранде «Симачева» летней ночью, она трогательно называла его просто Серб, а потом мы плакали, когда смотрели на эту идеальную пару в фильме «Лёд». Но почти сразу после выхода фильма в тусовке начали шептаться: «Кажется, расстались». А дальше было официальное заявление. Очень по-взрослому и очень по-голливудски. «Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать», — заявила Аглая (23) в «Инстаграме». Занавес.

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Да простит нас Алексей Киселев (34), чьего ребенка Маруся (25) вот уже седьмой месяц носит под сердцем, но с Пашей Табаковым (22) они действительно были красивой парой и выглядели очень кинематографично — что на красной дорожке ММКФ, что на обложке ЦУМовских лукбуков. Но Маруся, видимо, в мужчинах ценит мудрость, а уж ее-то у совладельца «Диди» и «Патары» и генпродюсера «Неба» хоть отбавляй. И кстати, она сказала ему «да» — теперь ее безымянный палец украшает увесистый бриллиант Cartier.

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На их свадьбе в 2014-м гуляла вся светская Москва, а потом еще год любовалась снимками из фотоотчета. Почему год? Именно столько хватило Даше (27) и журналисту Егору Пискунову (32), чтобы понять, что порознь им лучше, чем вместе. Правда, для этого сначала пришлось переехать в Нью-Йорк, но мы до сих пор иногда натыкаемся на фото Малыгиной в белоснежном Besssarion на палубе «Брюсова» и впадаем в ностальгию по этой прекрасной паре. Но сейчас Егор живет в Лондоне, а Даша счастлива в новых отношениях с кудрявым серфером и фотографом Петром Прохоровым.

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15-летнюю Таю и 17-летнего Джорджа «Татлер» свел еще до того, как началась их маленькая история нежной юношеской любви. Они часами сидели в «Патаре», играли в пинг-понг и почти не расставались. А потом (довольно скоро) в отношениях пошла трещина, но радует одно — даже несмотря на то, что Киса-младший сейчас живет и учится в Англии (и вполне себе уверенно ухаживает за звездой «Улицы» Лёлей Барановой (17)), с Таей они продолжают общаться и видятся каждый раз, как Джордж приезжает в Москву.

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Сердце Янковского-младшего (27) давно принадлежит актрисе Вере Кинчевой (26), но был на нашей памяти у них брейкап, во время которого прекрасный Ваня нашел утешение в объятиях Саши Новиковой (27). Однако, видимо, здоровая еда пришлась ему не по душе — всего пара выходов в свет, и влюбленные расстались, а Янковский довольно быстро вернулся к дочке лидера «Алисы» Константина Панфилова (59). Живут теперь душа в душу, но видим мы их только изредка на Патриках — светская жизнь и красные дорожки им не улыбаются.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/uzhe-ne-vmeste-5-par-moskovskoj-tusovki-kotorye-k-sozhaleniyu-raspalis/