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Алекс Родригес вступил в конфликт с экс-супругой по поводу алиментов
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Алекс Родригес вступил в конфликт с экс-супругой по поводу алиментов 

Журнал ОК! 1 час назад
В Голливуде разразился новый скандал: Алекс Родригес и его бывшая жена Синтия Скертис не могут договориться по поводу суммы алиментов, которые бейсболист должен выплачивать на содержание детей. Синтия пожаловалась своему брату Константину, что Алекс грозится сократить ежемесячные выплаты.
Я просто пытаюсь защитить себя и своих детей…Это ужасно…, — писала женщина.
Алекс Родригес с бывшей женой и детьми
Джей Ло и Алекс Родригес в ультрамодных образах на шопинге с детьми: фото
Однако Родригес отрицает слова бывшей жены. В интервью журналистам он заявил, что всегда давал Синтии больше денег, чем было оговорено в договоре.
Моя дочери всегда были для меня в приоритете. И мне очень обидно, что мая бывшая жена искажает действительность, чтобы манипулировать общественным мнением.
К слову, в финансовых делах у Алекса Родригеса все не плохо. Не так давно он вместе со своей возлюбленной Дженнифер Лопес приобрел роскошные апартаменты за 15 миллионов долларов, а до этого купил новый частный самолет.
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
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