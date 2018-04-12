Алекс Родригес вступил в конфликт с экс-супругой по поводу алиментов

В Голливуде разразился новый скандал: Алекс Родригес и его бывшая жена Синтия Скертис не могут договориться по поводу суммы алиментов, которые бейсболист должен выплачивать на содержание детей. Синтия пожаловалась своему брату Константину, что Алекс грозится сократить ежемесячные выплаты.

Я просто пытаюсь защитить себя и своих детей…Это ужасно…, — писала женщина.

Алекс Родригес с бывшей женой и детьми

Джей Ло и Алекс Родригес в ультрамодных образах на шопинге с детьми: фото

Однако Родригес отрицает слова бывшей жены. В интервью журналистам он заявил, что всегда давал Синтии больше денег, чем было оговорено в договоре.

Моя дочери всегда были для меня в приоритете. И мне очень обидно, что мая бывшая жена искажает действительность, чтобы манипулировать общественным мнением.

К слову, в финансовых делах у Алекса Родригеса все не плохо. Не так давно он вместе со своей возлюбленной Дженнифер Лопес приобрел роскошные апартаменты за 15 миллионов долларов, а до этого купил новый частный самолет.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес