5 жителей Челябинска, которые радикально сменили профессию и стали счастливыми

О том, что работа должна быть любимой и «никогда не поздно все поменять», твердит чуть ли не каждый второй. Другое дело, что оставить насиженное место и уйти в неизвестность готовы не все. «Хорошие новости» разыскали таких смельчаков среди жителей Челябинска. Они могли все бросить и перевернуть жизнь с ног на голову (или наоборот). Кого-то к смене профессии привели трагические обстоятельства, кого-то случайность, а кого-то зов души.

Крановщица-массажистка

История 49-летней Дамиры Нигамедьяновой потрясает. 17 лет она работала крановщицей, а 4 года назад произошел несчастный случай: кран повело ветром, произошел перекос, и женщина вместе с кабиной и башней рухнула на землю. Чудом выжила, но врачи разводили руками, мол, «ходить не будешь, сильно травмирован позвоночник».

Однако Дамира надежду не теряла: нужно было поднимать детей-подростков, да и перспектива провести остаток жизни в коляске пугала страшнее смерти. Тогда соседка по палате и посоветовала попытаться помочь себе самостоятельно: «Да хоть бы и массаж!» — подбадривала та. Дамира Заквановна решила прислушаться: она нашла методики восстановления на «Ютубе», смотрела видео и одной рукой повторяла упражнения. И снова случилось чудо! Теперь женщина вспоминает этот период как страшный сон, а вот массаж стал ее профессией. Оправившись после чудовищных травм, она на некоторое время вернулась к прежней работе, но параллельно училась массажу. А три года назад женщина открыла собственный салон, оставила работу на кране и стала помогать другим: приходить в себя после травм и тяжелых рабочих будней.

Спуститься с небес на землю

28-летняя Анна Зименко сменила сферу деятельности дважды. Едва окончив университет по специальности «реклама», девушка поняла, что ее тянет «все выше и выше». Недолго думая, она собрала чемодан и полетела в Москву, чтобы сделать полеты своей профессией. Аня устроилась стюардессой в самую крупную российскую авиакомпанию «Аэрофлот» и провела в воздухе 6 лет жизни. Но романтика романтикой, а работа все-таки не изнурительная: тяжелая морально и физически. Тогда стюардесса по имени Анна и вернулась к профессии по диплому: ушла в область smm. Говорит, о выборе не жалеет и все же на самолеты порой поглядывает с ностальгией.

Собака привела к любимому делу

Евгения Дмитренко сейчас работает заместителем директора ГТРК «Южный Урал» . Правда, в студенческие годы о журналистике и думать не думала. Отучилась на дизайнера, рисовала эскизы татуировок, вот только чувствовала: что-то не то. Все решилось случайно. Девушка гуляла с собакой, а та возьми да и потащи ее в офис ГТРК. Ну, значит судьба. Евгения говорит, что в тот же день стояла в кабинете главного редактора с вопросом: «А возьмите меня на работу?». Редактор опешил: «Девушка, вы вообще кто? Почему без договоренности в мой кабинет. У вас образование журналистское есть? Нет? А опыт работы?». Напор Евгения выдержала, ответила честно, но предложила свой вариант: «А давайте я у вас практику пройду. еще и доплачивать буду». Настойчивую девушку заметили, стали брать ассистентом на съемки, потом доверять полноценные сюжеты. Спустя годы Евгения Леонидовна добилась должности главного продюсера и заместителя директора ГТРК.

Священник-юрист

Константина Огольцова тоже помотало по профессиям. Он работал юристом в строительной компании и если бы лет 7 назад ему бы кто-нибудь рассказал о его нынешнем деле, то он бы не поверил. Пять лет назад Костя пришел в храм с друзьями, так за компанию. А потом пришел еще раз и еще раз. В какой-то момент, его товарищ позвал Константина в воскресную школу для взрослых, но тот отказался. Выяснилось, что в это время он уже подал документы на поступление в Челябинское духовное училище: бросил работу юристом и стал учиться на очном, жить там же — при училище. Сегодня Константин служит алтарником и чтецом в одном из храмов Челябинска и заканчивает духовную семинарию, готовясь стать священником.

Из владелицы магазина в экстрим-вокалистки

А 25-летняя Евгения Аршинова полностью посвятила себя вокалу, оставив собственный малый бизнес. У девушки был продуктовый магазин в пригороде Челябинска. Как это нередко бывает совмещала в себе сразу несколько профессий: директора, кассира, экспедитора и даже грузчика. А потом надоело: после 14-часового рабочего дня сил совсем не оставалось, а душа-то поет. Теперь девушка учит челябинцев рычать: точнее, преподает экстрим-вокал. Конечно, вокалистка взялась за это дело не просто так: в детстве она окончила музшколу, в 15 лет начала играть на гитаре, а после занималась в школе рока. За 3 года Женя обучила больше сотни человек. Кстати, сейчас певица ждет ребенка, но даже на большом сроке не отказывает себе в удовольствии дать концерт со своей рок-группой.