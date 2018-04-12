Что следует знать о здоровье груди

Моя подруга ещё в школе обнаружила уплотнение в своей груди. 7 класс, обычный будний вечер. Надевала ночнушку и мимоходом себя коснулась — почувствовала бугорок. Покраснений нет, боли — тоже, но под кожей было что-то объёмное. Через два очень нервных дня выяснилось, что это — фиброаденома — доброкачественная опухоль молочной железы.

Операции по их удалению длятся около 30 минут. Надрезы опытный хирург делает по окружности соска, так что шрамы остаются едва заметные. Похожие уплотнения появлялись ещё дважды — друг за другом через год, а потом исчезли из её жизни и больше не появлялись.

Мастопатия, казалось бы, — страшное название, но вообще это всего лишь слово для обозначения доброкачественных изменений молочной железы. И это одно из самых распространенных заболеваний у женщин: заболеваемость составляет 30-40%, а среди женщин, страдающих различными гинекологическими заболеваниями, увеличивается до 58%. Частота мастопатии достигает максимума к 45 годам и снижается в возрасте перед менопаузой. Так какими бывают доброкачественные новообразования, что с ними делать, могут ли они «перерождаться» и, главное, как проверять свою грудь в домашних условиях?

Как возникает мастопатия

Ткань молочной железы сильно зависит от уровня гормонов, который, в свою очередь, меняется на протяжении всей жизни женщины: от одного прекрасного начинания к другому. Вместе с ним трансформируется и молочная железа: функциональная ткань сначала растёт, а с возрастом уступает место жировой ткани. Особенно активны эти процессы в 40 лет, а после менопаузы железа почти полностью состоит из ткани жировой с прослойками соединительной.

Неудивительно, что основной, хотя и не единственной, причиной появления доброкачественных новообразований в молочных железах считают гормональные изменения, дисбаланс. Возможно, именно поэтому мастопатия встречается во всех возрастных сегментах: и у подростков, и у молодых женщин, рожавших и не рожавших, и у тех, кто перешёл в менопаузу. Но не стоит пугаться и думать, что любые гормональные нарушения обязательно приведут к развитию доброкачественных новообразований, это не так. Точно так же к увеличению вероятности развития мастопатии могут привести множество причин: от ожирения или поздней первой беременности до раннего наступления менструаций, так называемого менархе, до 12 лет или поздней менопаузой — до 55 лет. То есть от факторов совершенно разных: зависящих и независящих от нас. О чём это говорит? О том, что следить за здоровьем груди надо без исключения всем.

Классификация

Мастопатию разделяют на четыре категории и пятую, к которой относят смешанные формы.

Опухоли с преобладанием аденоза, железистого компонента, выглядят как безболезненное огрубление или уплотнение всей молочной железы или её участка. Чаще они встречаются у молодых девушек в конце периода полового созревания, а также у женщин на начальных сроках беременности как преходящее состояние.

Образования с преобладанием фиброзного (соединительнотканного) компонента, напротив, болезненные, при ощупывании груди можно найти уплотненные, так называемые тяжистые, участки. Такие процессы преобладают у женщин более старшего возраста.

Для опухолей с преобладанием кистозного компонента типична болезненность, которая усиливается перед менструацией. Также наблюдается у женщин более старшего возраста.

Узловаяформа опухолей также болезненна, имеет локальный характер в виде единичных или нескольких узлов.

Могут ли они становиться раковыми?

Единого ответа на этот вопрос нет. Процесс преобразования доброкачественной опухоли в раковую называют озлокачествлением. Если опухоль мастопатии растёт очень быстро, то вероятность формирования рака груди составляет почти 32%. Однако при незначительных разрастаниях тканей риск онкологии не превышает 1%. При средних скоростях — около 2,5%.

Лечение. Всегда ли надо удалять доброкачественную опухоль?

Существует всего два метода лечения мастопатии: оперативное, то есть хирургическое удаление, и медикаментозное, так называемая консервативная терапия. Для консервативной терапии используется гормональные препараты. Однако такой метод назначается только после тщательного обследования, включающего УЗИ, рентгенологию и биопсию, и часто может не подходить для ряда новообразований.

Диагностика дома

Первый этап диагностики груди — это ваши родные руки. Самообследование должно войти в привычку, потому что так вы сможете заметить уплотнение и вовремя обратиться к врачу. Делать это нужно раз в месяц на 7-10 день от первого дня начала менструации, когда проходят болезненность и набухание груди. Если менопауза установилась, делать это нужно также ежемесячно, но можно в любое время. Чтобы не забывать, удобно совмещать это с чем-то приятным и делать каждый месяц, оставляя пометку в календаре.

У многих есть страх опухолей, особенно если человек уже сталкивался с этим однажды, поэтому женщина может бояться касаться своей груди, боясь обнаружить в ней что-то не то. Однако только смелым покоряются моря, в том числе собственного здоровья. Важно отринуть страх и честно прикоснуться к себе. Процедура самоосмотра проста и закреплена международными рекомендациями. Она состоит из 6 шагов, особое внимание стоит уделить шагу 4.

Шаг1: Начните с осмотра белья в тех местах, где оно прикасается к соскам. Если вы обнаружили пятна, это сигнализирует о выделениях из сосков. Это повод обратиться к врачу.

Шаг2: Осмотрите соски и околососковое поле (ареолу) и убедитесь, что нет покраснения, высыпания, шелушения, втяжения или других изменений.

Шаг3: Встаньте перед зеркалом, обнажитесь до пояса, поднимите руки за голову, осмотрите кожу и обратите внимание на форму молочных желез, наличие втяжения или выпуклости кожи в отдельных частях молочной железы. Присмотритесь к цвету кожи, изменениям ее оттенка, убедитесь, что на коже нет площадок, напоминающих «лимонную корку». Асимметрия размеров и формы груди не всегда является признаком заболевания. Очень часто форма и размеры двух молочных желез могут отличаться, но если эти отличия внезапно появляются или нарастают, то на это следует обратить внимание врача.

Шаг4: Ощупывание молочных желез лежа. Прилягте на кровать, под лопатку со стороны осматриваемой молочной железы положите подушку в виде валика, так чтобы грудная клетка была приподнята, а молочная железа немного распластана. Правая молочная железа ощупывается подушечками и двумя фалангами трех-четырех пальцев левой руки. Положите пальцы плашмя и круговыми движениями, сантиметр за сантиметром, передвигайтесь по молочной железе, ощупывайте все ее зоны. Ладонь должна быть плоской и жёсткой. Прощупывайте молочную железу по кругу, вверх и вниз, или по сегментам. Каждый раз проделывайте эту процедуру одинаково. Это поможет вам убедиться в том, что вы прощупали всю грудь до подмышек и запоминать, что именно вы чувствовали каждый месяц.

Шаг5: Теперь таким же образом прощупайте левую грудь подушечками пальцев правой руки. Очень важно делать это, не захватывая кончиками пальцев ткань молочной железы, а прикладывая пальцы плашмя.

Шаг6: Такое же обследование можно провести под душем. Мыльные пальцы, скользя по мокрой коже, иногда могут легче обнаружить патологию в молочных железах.

При самостоятельном осмотре осмотре обязательно обращайте внимание на консистенцию молочных желез, наличие болезненности, объемных образований, их размер, однородность, подвижность, отношение к окружающим тканям. Если вас что-то насторожило, или вы заметили уплотнение, — стоит обратиться к врачу.

Диагностика в клинике

Врач маммолог также принимает в определённые дни цикла. Как правило, с 7 по 12 день после первого кровотечения. Сперва врач обследует вашу грудь мануально, то есть руками. Этот этап называется пальпацией. Если маммолог заметит новообразование, в его понимании будет всего несколько характеристик: болезненность, плотность, подвижность, поэтому для объективной оценки необходимо будет подключить технику: назначить дополнительные обследования. Среди них рентгеномаммография, УЗИ, пункционная биопсия (специальным шприцом врач забирает образец клеток из новообразования). Есть также и другие, более сложные, методы: МРТ, доплерография, лазерная маммография.

Из всех перечисленных выше методов обследования особняком стоит биопсия. Материал, собранный с её помощью, исследуют на клеточном уровне. Только этот анализ показывает характер опухоли: может выявить предраковые и раковые процессы. Точность этой диагностики составляет 90-100%. Без биопсии ни один врач не сможет вас заверить в том, что ваше уплотнение — безобидная мастопатия.

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