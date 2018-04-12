26-летняя волгоградка из-за редкой болезни похудела до 25 кг и оказалась обездвижена

26-летняя волгоградка Оксана Близгарева из-за редкого заболевания оказалась прикована к постели. За несколько лет она похудела до критических 25 килограмм, появились проблемы с дыханием. Организм ослаб так, что когда-то активная, жизнерадостная девушка теперь не может самостоятельно передвигаться.

Оксана Близгарева снова мечтает жить полноценной жизнью. Но чтобы встать на ноги, ей требуется постоянное лечение и курсы реабилитации и прочие процедуры.

Для ежедневной помощи в прошлом году ее мама оставила работу. И теперь денег на лечение катастрофически не хватает. Близкие молодой волгоградки обратились ко всем неравнодушным с просьбой оказать любую помощь. Будь это деньги или медицинские средства.

— Сегодня мне 26 лет. Я живу с мамой и отчимом в общежитии, в Советском районе Волгограда. С детства у меня очень редкое заболевание — множественная экзостозная болезнь костей. До 17 лет заболевание мне не мешало: я ходила, полностью себя обслуживала. Но в 2009 году я резко почувствовала слабость, упадок сил, — рассказала РИА34 Оксана. — Я сильно потеряла в весе. 7 лет врачи не могли найти причину. А больницы не принимали, так как анализы были в норме.

Критическим для Оксаны Близгаревой стал 2016 год. Вес девушки стремительно снизился до 25 килограмм, начались проблемы с дыханием, а организм ослаб настолько, что она перестала ходить.

— Тогда чудом оказалась в областной больнице, где мне провели обследование и выявили причину — сдавление спинного мозга, — вспоминает Оксана. — Врачи провели срочную сложную операцию и спасли мне жизнь! И добавили, что теперь все зависит от моей реабилитации. Так как я нахожусь в тяжелом состоянии и мне требуется постоянный уход, маме пришлось уволиться с работы. Поэтому средств на эту самую реабилитацию нет. Сейчас у меня совсем нет сил. Левая рука не работает, правая очень слабая. Ни сидеть, ни ходить я не могу. Лежу уже полтора года. У меня даже не хватает сил перевернуться на бок. А вес мой так и стоит на 25 килограммах, прибавить не получается.

Большим огорчением для Оксаны является и то, что она редко бывает на улице. И не потому, что мама отказывается с ней гулять. Все дело в том, что в общежитии, где живет девушка, нет пандусов.

— Почти всегда со мной только мама. И понимаете, что ей тяжело носить меня руках. На улицу выходим крайне редко, а надо. С каждым днем здоровье ухудшается. Но девочки помогают мне научиться жить заново, — не унывая, добавляет Оксана Близгарева. — Друзья, я прошу у Вас помощи! Я очень хочу обслуживать себя сама. Я хочу ходить, сидеть, гулять на свежем воздухе, танцевать, купаться, заниматься спортом, влюбляться, смеяться и радоваться простым моментам в жизни! Я прошу обычных желаний, которые вы выполняете каждый день сами… Разве это так много? Пожалуйста, расскажите обо мне своим друзьям и близким! Бумеранг добра обязательно к Вам вернется! Спасибо Вам заранее. Я верю — я пойду! Поверьте и Вы мне.

Сейчас близкие Оксаны собирают документы на реабилитацию в медицинский центр «Три сестры, поэтому очень необходима любая материальная помощь, а также лекарства и средства гигиены. Дополнительная информация по необходимым медикаментам, а также документы и справки размещены в группе Вконтакте „Помощь Оксане Близгаревой“.

Реквизиты для оказания финансовой помощи Оксане Близгаревой:

4276 1100 2436 7860

Близгарёва Наталья Юрьевна (мама Оксаны)

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