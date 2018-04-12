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Дана Борисова показала справки из наркологического диспансера
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Дана Борисова показала справки из наркологического диспансера 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
В очередной раз телеведущая встретилась с бывшим мужем и его защитниками. Дана явилась в здание Дорогомиловского суда в полной боевой готовности. На заседание женщина надела синие джинсы, светлую футболку и черный кожаный жакет. Волосы Даны распущены, но забраны назад в верхней части головы. На лице Борисовой во время селфи в лифте красовались большие солнечные очки.
Дана поделилась с подписчиками не только личными снимками, но и фотографиями справок из наркологического диспансера. В документах говорится о том, что Борисова никогда не состояла на учете. Результаты анализов ведущей на различные группы запрещенных препаратов также отрицательны. Женщина призналась, что готова услышать о себе снова много гадостей.
Подписчики попытались подбодрить звезду: «Дана! Вы большая умница! Всё у вас будет хорошо! И обязательно появится новая семья! Дочка ваша уже взрослая, она в любом случае сделает выбор в вашу пользу!», «Я желаю Вам скорей закончить все эти походы по судам, и чтобы наступил покой… Желаю Вам всего самого доброго, будьте счастливы со своей доченькой!»
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