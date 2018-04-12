Сражающаяся с раком Лама Сафонова вышла на сцену в День космонавтики

Вот уже полтора года известная певица Лама Сафонова борется со страшным недугом.

После нескольких перенесенных операций и курса химиотерапии звезда продолжает вести активный образ жизни. Она участвует в модных показах, пишет новые песни, планирует выпустить книгу и даже начала производство фирменной одежды для своих поклонниц.

В день космонавтики Лама приняла участие в модном показе модельера Елены Хандриковой на Международной Неделе Высокой Моды в Москве, исполнив песню «Мама», которую написала в период лечения. Волосы певицы стали абсолютно седыми, а сама она сильно исхудала, из-за чего ей бывает трудно передвигаться. Однако девиз Сафоновой — «Не складывать лапы и бороться до последнего» — помогает ей превозмогать боль и снова идти к публике, ведь только сцена и любовь зрителей могут спасти ее от тяжелых мыслей и хандры.

Сейчас, по словам Ламы, у нее наблюдается ремиссия, однако праздновать победу пока рано. Во время болезни девушка вела интернет-дневник. Сейчас его согласилось опубликовать одно из российских издательств. Книга Сафоновой «Остаться в живых» выйдет в продажу уже в этом году.

Сил певице придает и занятие рукоделием. Она всерьез увлеклась росписью джинсовых курток, которые с удовольствием приобретают ее многочисленные поклонницы из разных городов. Лама ежедневно радует их позитивными постами в «Инстаграм» и отчетами о своем здоровье: «Берегусь. Стараюсь соблюдать режим. Непросто даются любые поездки на авто — вестибулярный аппарат иногда „выстёгивает“ из нормального состояния (постхимические побочки), — но нужно набраться терпения. Организм проходит адаптацию после радиационной бомбежки».

Певица искренне верит, что сможет исцелиться окончательно, и своим примером вселяет надежду в тех, кто столкнулся с подобной проблемой.