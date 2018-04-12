Достать номер Медведева и переехать в Ижевс: самые безумные подвиги во имя любви в XXI веке

Бросить к ногам любимой «миллион алых роз» совсем не трудно. Это просто дорого. А вот совершить ради нее по-настоящему безумный поступок — задачка не из легких.

Хорошо было раньше — захотел и пошел ради возлюбленной войной на соседей (так сделал Парис) или взял и отказался от трона (а так Эдуард VIII). Но чтобы совершить такой широкий жест, нужна либо небольшая армия (хотя пару сотен тысяч воинов) или королевство, которым можно пожертвовать во имя любви.

Но так как у большинства наших современников (а не только у тебя) нет ни того, ни другого, то женщины начинают ворчать, что в XXI веке романтика умерла. А вот и нет! Playboy собрал самые яркие примеры, которые утверждают обратное.

Ограблю банк

Чаще всего мужчины пытаются впечатлить женщин не своим замечательным характером или восхитительными навыками горлового пения, а деньгами. Как-то так сложилось. И если своих сбережений для этого не хватает, то они готовы посягнуть на чужие.

Так, 11 апреля появилась новость о том, что некий американец по имени Брюс Роули ограбил банк. Но не для себя, а для певицы Тейлор Свифт. Видимо, ему показалось, что средств от продажи 40 миллионов копий своих альбомов девушке может не хватить на простые женские радости.

В банке города Ансония ему удалось достать 1,6 тысячи долларов, после чего он отправился к Тейлор. Но ее, к сожалению, не оказалось дома. Но чтобы не ходить туда-сюда по два раза, он решил перекинуть часть добытых денег через забор. Насколько этот поступок впечатлил поп-диву, пока неизвестно.

Достану номер Медведева и не только

На какие только ухищрения не готовы пойти мужчины, чтобы заполучить заветный номер понравившейся девушки. Даже перерыть все номера телефонов зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» — для них не проблема.

По крайней мере, хакер из Челябинска под ником Алекс Ребл оказался именно в такой ситуации. Он обнаружил баг в работе соцсети, благодаря которому без труда смог выяснить контактные телефоны Дмитрия Медведева, Павла Дурова и главного программиста соцсети Олега Илларионова.

Но зачем они ему, если самого главного — номера Катюхи, которая на него обиделась, — он так и не нашел. Парень честно сообщил разработчикам об обнаруженных дырах и злоупотреблять попавшими к нему в руки данными не стал. Увы, Катюха его благородство не оценила и, по словам Алекса, продолжила его игнорировать.

Потрачу все деньги (почти)

Чтобы добиться взаимности, влюбленный мужчина не постесняется признаться в своих чувствах публично. Начертает ли он любовное послание на асфальте под окном или разместит фото любимой на уличном баннере — зависит только от фантазии и бюджета мероприятия.

Безымянный лондонский клерк решил пойти ва-банк и потратил свои сбережения на то, чтобы его уверения в самых нежных чувствах к гражданке Н. демонстрировались на новостном табло Пикадилли (одной из самых оживленных улиц) каждые две минуты в течение четырех часов.

Помогает ли принцип «больше просмотров — больше шансов» в любви? Возможно. Но если девушку этот поступок покорил, то потом она либо твердила ему, что «с милым рай в шалаше», либо пилила, что лучше бы купил дом. Но мы надеемся, что она так не стала делать.

Перееду в Ижевск

Когда пара принимает решение, где жить — у него или у нее, чем они руководствуются? Обычно они просто решают, где будет удобнее. Но что делать, если твою вторую половину замучила тоска по родине? Особенно, если речь о «загадочной русской душе»?

Американский футбольный тренер Дэниел Грей совершил поступок, который вызвал у нас уважение — после 10 лет брака с женой в США согласился переехать к ней на родину, в Ижевск.

Кто в этой истории остался самым довольным? Дэниел? Миссис Грей? А вот и не угадал. Больше всего обрадовались ребята из футбольной команды «Ижевские сталевары», с которыми начал работать американец. Ну не на завод же ему было идти?

Назову твоим именем ураган

Назвать любимую «ураганом в постели» — это одно. А вот дать ее имя урагану — другое. Однако исследователи погоды продолжают верить в то, что это романтично.

В середине прошлого века их из-за этого пристрастия к женским именам обвинили в сексизме, и тогда стихийные бедствия стали получать и мужские прозвища.

Но метеорологи — народ упорный. И, правда, зачем брать рандомное имя с потолка, если можно сделать приятное жене? Или отомстить теще. Кому как больше нравится.

Обыщу весь Челябинск

Отправляясь на поиски любимой, кто-то заходит в Tinder или другие дейтинг-приложения, а кто-то залазит на строительный кран. В чем преимущества последнего? Он выше!

Так, в 2004 году житель Омска Николай Мелехов после ссоры со своей девушкой отправился просить у нее прощения в Челябинск. Но так как паролей и явок она ему в гневе не оставила, то парень решил найти ее своими силами.

Чтобы действовать наверняка, он взглянул на Челябинск почти с «высоты птичьего полета», а точнее — со строительного крана. Ну а что, население города всего чуть больше миллиона, должно было получиться!

Стану самым злостным нарушителем

Упорство, настойчивость, регулярность — именно под таким девизом англичанин Колин О’Нил покорял Дорис Лемон. Девушка работала автоинспектором в Гемпшире, и ее профессия стала отправным пунктом для знакомства.

Робкий парень решил не прибегать к традиционным методам, а просто постоянно парковался в неположенном месте. Спустя два месяца и штрафов на сумму в 37 тысяч фунтов, Дорис его все-таки заметила.

И вышла за него замуж. Правда сказала, что если муж продолжит нарушать правила, она будет его штрафовать даже за счет общего бюджета. Потому что любовь любовью, а работа — это другое.