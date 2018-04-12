Эхо пожара «Зимней вишни»: затравить дочку пожарного

Говорят — горе объединяет людей. По идее, так и должно быть. Но в жизни не всегда получается так, как должно быть. И почему-то рикошетом боль и отчаянье бьет в невиновных.

Психологи объясняют, что гнев — это одна из стадий переживания горя. Но почему жертвой этого самого гнева подчас становятся те, кого уж никак нельзя обвинить в трагедии?

Девятилетнюю дочку одного из спасателей, тушивших «Зимнюю вишню», травят одноклассники. «Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!» — бросают девчушке обвинения. Могут толкнуть, ударить. Доводят до слез. Ненавидят. То есть, виновата, что выжила. В то страшное воскресенье она с мамой действительно были в торговом центре и успели покинуть его, когда повалил дым. Они спаслись, а 64 человека погибли в огне.

Одна огромная беда — смерть людей. А сколько еще таких вот маленьких, не смертельных, бед и поломанных судеб. Сердце сжимается, когда представляю эту третьеклашку, которая посмела остаться в живых. Девять лет девочке. И такой страшный и тяжелый груз обрушился на ее плечики. Безусловно, детям-одноклассникам, злобным и жестоким, надо разъяснять что и как. Но учительница, к которой обратилась за помощью мама девочки, просто сказала: надо подождать, чтобы прошло время. Прекрасный совет учителя, когда каждый день коверкает детскую психику, ломает нежный хребет, загоняет в тупик.

А время не лечит. И наоборот, оно, время, назначает новые и новые жертвы. Учительница Трещевской школы — та самая, которая привезла учеников на роковой киносеанс — сколько злобы пришлось (и еще придется!) вынести ей от совершенно посторонних людей. Даже родители погибших учеников говорят: мы не держим на нее зла, она не виновата. Понимаете — они, родители, не держат зла! А какие-то незнакомые, чужие, назначили ее виноватой. «Гадина, сбежала, спаслась! Гореть в аду!» — пишут про учительницу в комментариях к материалам о «Зимней вишне».

Хейтеры, как вы думаете, неужели она сама себя не казнит? Ей жить с этим! Боль, ужас и горе на всю оставшуюся жизнь. Зачем же вы изливаете свою желчь на человека, которого вовсе не знаете? Неужели вам лично было бы лучше, если бы погибла и эта несчастная учительница, и девочка — дочка пожарного? Кто-то обвиняет и Игоря Вострикова — отца, потерявшего в огне жену, сестру и троих детей. Он-де пиарится на горе. И денег получил немеренно. И жизнь еще по-новому устроит. Потрясающе, вы сами хотели бы такого «пиара»? Вот и умолкните тогда.

Такая хрупкая наша жизнь. Сегодня живешь, завтра… Никто не знает, что будет завтра. Вот закончилась, наконец, долгая-долгая, тяжелая и какая-то унылая, зима. Сошел снег, пробились тюльпаны. А погибшие в «Зимней вишне» всю эту красоту не увидят. Ни весны, ни лета. Ничего для них уже не будет. Никогда. Горько и страшно. Неужели к морю слез, пролитых над пепелищем, вам нужны еще эти детские слезы девятилетней девочки, «виноватой» лишь в том, что выжила. По-моему, этот мир сходит с ума. Уже сошел.

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Хайп на крови

Всегда, на любом горе или чужой беде, можно поднять рейтинги — и медийные и политические. И многие не преминули попытаться сделать это, замешав свою «минуту славы» на пепле кемеровских детей. «Сотни трупов! Власти скрывают правду! Это все Путин!», кричали с экранов ноутбуков и планшетов популярные видеоблогеры, аудитория многих из которых сравнима с количеством зрителей небольшого телеканала. Истерические крики подхватили оппозиционеры, попытавшись на стихийных траурных митингах под шумок протолкнуть свою политическую повестку. Кое-где им это даже удалось — ведь людьми, охваченными горем, управлять проще всего. Слезы очень быстро трансформируются в ненависть. Вот только запустить этот процесс можно быстро, а повернуть вспять чаще всего — невозможно… (далее…)