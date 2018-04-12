Шок: звезды старше 50 без фотошопа 

Ровный цвет лица, белоснежная улыбка и безупречная укладка — думаете, все голливудские звезды выглядят идеально? В подборке BeautyHack — 20 знаменитостей старше 50, которые не побоялись показать объективам камер истинное лицо. Осторожно: много морщин!
Ким Бейсингер, 64 Эль Макферсон, 54 Деми Мур, 55 Мерил Стрип, 68 Джейн Фонда, 80 Синди Кроуфорд, 52 Ким Кэтролл, 61 Мадонна, 59 Сьюзан Сарандон, 71 Фрэнсис Макдорманд, 60 Элизабет Херли, 52 Моника Белуччи, 53 Хелен Миррен, 72 Шерон Стоун, 60 Эллен Дедженерес, 60 Энди Макдауэлл, 59 Хизер Локлир, 56 Шерил Кроу, 56 Дженис Дикинсон, 63 Сальма Хайек, 51