Шок: звезды старше 50 без фотошопа

Ровный цвет лица, белоснежная улыбка и безупречная укладка — думаете, все голливудские звезды выглядят идеально? В подборке BeautyHack — 20 знаменитостей старше 50, которые не побоялись показать объективам камер истинное лицо. Осторожно: много морщин!