В библиотеке на 2-й Вольской поговорили про «Маленького принца»

Литературная встреча «Зорко одно лишь сердце» прошла в среду, 11 апреля, в библиотеке № 117 района Некрасовка. О необыкновенной биографии французского писателя Антуана Сент-Экзюпери и его мудрой сказке узнали школьники гимназии № 2115.

«Маленький принц» Сент-Экзюпери был впервые опубликован в 1943 году. Это аллегорическая сказка на все времена, адресованная детям и взрослым. Умная, красивая история, написанная 75 лет назад, все также трогает людские сердца. И нет человека, который бы не знал ее главного героя — мальчика с золотыми волосами», — говорится в сообщении на сайте библиотеки. (вт)