Что делать, если у вас случаются панические атаки?

Панические атаки случаются без объективных причин, даже если в вашей жизни все отлично и нет повода для беспокойства. Это может серьезно напугать, ведь многие описывают это состояние как сердечный приступ или даже ощущение приближающейся смерти. Произойти паническая атака может в любое время — ночью, на вечеринке, в офисе. Психологи говорят, что у многих людей развиваются разные виды агорафобии — боязни открытого пространства. а также боязни больших скоплений людей, машин, метро, лифтов, высоток и т. д. Это одна из причин учащения случаев панических атак.

Симптомы панической атаки

страх, ужас, ощущение безнадежности учащенное, сильное или неровное сердцебиение потение дрожь в конечностях одышка (гипервентиляция) ощущение удушья слабость головокружение шум в ушах ощущение оторванности от окружающей реальности приливы жара или холода.

Повод обратиться к врачу

Паническая атака длится от 5 до 20 минут. Несмотря на то что в момент атаки может показаться, будто вы умираете, такое явление чаще всего не наносит вреда здоровью и госпитализация не требуется. Но это повод обратить внимание на свой образ жизни.

Обращение к врачу необходимо в тех случаях, если:

паническая атака длится дольше 20 минут; после того как восстанавливается дыхание, вы все еще чувствуете недомогание; после панической атаки не восстанавливается нормальный сердечный ритм или есть боли в груди; панические атаки случаются с вами регулярно.

Причины атак

Что происходит с организмом в момент панической атаки? По каким-то причинам он переходит в стрессовый режим «бей или беги», когда выделяется адреналин, мышцы напрягаются, а тело старается набрать как можно больше кислорода. Это состояние досталось нам в наследство от древних людей, которые регулярно подвергались нападениям хищников и нужно было быстро выбирать — драться или убегать.

Панические атаки могут случаться без видимого повода или быть спровоцированы стрессовой ситуацией: выступление на публике, поездка в длинном туннеле, нахождение на высоте и т. д. Люди с депрессией и другими психоэмоциональными заболеваниями чаще подвержены паническим атакам.

Точно не выяснено, что именно приводит к паническим атакам, но врачи говорят о том, что причинами могут быть:

проблемы с щитовидной железой болезни сердечно-сосудистой системы употребление стимуляторов (кофе, энергетические напитки, амфетамины, кокаин) низкий уровень сахара в крови побочные действия некоторых лекарств.

Как вести себя во время панической атаки

Во-первых, важна осознанность. Если вы впадете в панику, то только усугубите ситуацию. Поэтому остановитесь, глубоко вздохните и поймите, что случилось. Помните о том, что панические атаки — явление временное. Если вы будете осознавать, что именно происходит с вами, будет проще соблюдать спокойствие. Чтобы избежать атак в будущем, исключите или существенно сократите употребление кофе, табака, алкоголя и других стимуляторов. Регулярно занимайтесь спортом для того, чтобы нормализовать кровообращение. Следите за своим питанием, избегайте периодов длительного голодания, чтобы не довести до падения уровня сахара в крови. Свежие овощи, фрукты, орехи, семечки оздоровят сердечно-сосудистую систему.

Научитесь управлять своим дыханием. Во время панической атаки дыхательные упражнения помогают справиться с ситуацией. Дышите по счету: 1, 2, 3, 4 — вдох, 5, 6 — задержать дыхание, 7, 8, 9, 10 — выдох, 11, 12 — задержать. Медитируйте, занимайтесь йогой — это поможет держать под контролем уровень стресса, нормализовать дыхание и сердечный ритм.

Сфокусируйтесь на чем-то отвлеченном — кошке, свече, рассматривании узоров на обоях, различных формах и цветах, часах, проезжающих автомобилях. Можно включить любимую музыку или фильм для того, чтобы перевести свое внимание с панической атаки на что-то другое. Попробуйте порисовать или записать свои ощущения.

Если панические атаки часто повторяются, врач может выписать антидепрессанты, бета-блокаторы или бензодиазепины. Перед сном можно пить успокаивающий травяной чай (валериана, пустырник) или легкие успокаивающие средства для более качественного сна.

Как помочь другому

Если вы стали свидетелем панической атаки, сохраняйте спокойствие. Помните о том, что человек при этом испытывает не просто неприятные ощущения, ему на самом деле может казаться, что он умирает. Поэтому не пытайтесь взывать к разуму и уговаривать его успокоиться. Помогите человеку нормализовать дыхание. Установите зрительный контакт, возьмите его за руки и дышите вместе спокойно и размеренно. Отвлеките его — попросите ответить на вопросы, не связанные с атакой, прогуляйтесь, дайте выпить воды.

Помните о том, что паническая атака — это реальное явление, а не драматизирование или попытка привлечь к себе внимание! Поэтому важно отнестись с пониманием и поддержать.