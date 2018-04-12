«Из-за брекетов мне не продавали вино»: пациенты и врачи о выравнивании зубов во взрослом возрасте

Как решиться на установку брекетов, когда тебе давно уже не 16? Врачи-ортодонты проводят ликбез: кому, зачем и как надо исправлять прикус. А героини «Собака.ru» делятся личным опытом — было ли это страшно, больно или неудобно.

Кому нужны брекеты?

Марина Аушева, стоматолог-ортодонт стоматологической клиники «ГрандМед» Чаще всего пациенты, решившие установить брекеты, жалуются на эстетику: не нравятся улыбка, неровное положение зубов или промежутки между ними. И если раньше ортодонтическое лечение проводилось в основном у детей и подростков, то теперь большинство пациентов — это взрослые. Сейчас для установки брекет-систем практически нет возрастных ограничений. Например, недавно ко мне приходила на консультацию пациентка 73 лет с жалобами на то, что с годами появилась легкая скученность нижних передних зубов. И решилась установить брекеты, чтобы их выровнять! Бывает так, что пациента устраивает его улыбка, но есть показания к ортодонтическому лечению из-за нарушений прикуса. А неправильный прикус может привести к повышенной стираемости зубов, сколам эмали, рецессиям десны, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Мы часто устанавливаем брекеты перед имплантацией или протезированием, например перед установкой виниров. При этом не всегда необходимо ставить систему на весь зубной ряд. Можно лишь исправить положение одного или нескольких зубов, используя частичную брекет-систему или мини-имплантаты».

Какие брекеты бывают? И больно ли их носить?

Сергей Филоненко , главный специалист по ортодонтии системы клиник МЕДИ Брекеты бывают внешние, которые крепятся с наружной стороны зубов (они называются вестибулярные), и внутренние (это лингвальные брекеты). Огромный плюс лингвальных в том, что их практически не видно. Но к ним тяжелее привыкнуть — они мешают языку и влияют на дикцию. К тому же подходят только для легких и средних случаев. Наружные брекеты более популярны. Они изготавливаются из металла или керамики. Керамические брекеты еще называют эстетическими — их замки белого цвета и выглядят они незаметнее. Поэтому многим комфортнее ходить все же с керамикой. Есть и такие пациенты, кому нравится сам вид эстетических брекетов. После установки они даже шутят, что это теперь их главный модный аксессуар. Нужно заранее настроиться, что после установки будет время адаптации. Губам и щекам непривычно, все натирает и беспокоит. Часто пациенту выдают специальный защитный воск, которым можно сгладить все выступающие части брекет-системы. Еще поначалу сами зубы становятся очень чувствительными — из-за того, что аппаратура оказывает на них давление. Но эти неприятные ощущения уходят обычно в течение недели. Во время носки самое важное, конечно же, соблюдать гигиену! Полость рта всегда должна быть максимально чистой. Ортодонт объясняет, какими щетками, ершиками, ирригаторами и пастами этого добиться. Еще важно — не грызть яблоки и не колоть зубами орехи. В общем, лучше перейти на более мягкую пищу.

Не хочу брекеты, есть альтернативы?

Константин Ронкин, президент Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ) Исправить неправильный прикус или кривизну зубов можно с помощью элайнеров — прозрачных кап для зубов. Сейчас ими можно быстро и эффективно вылечить почти любое нарушение прикуса. Конечно, если у доктора есть опыт и знание секретов лечения этим методом. Элайнеры изготавливаются из легкого прозрачного материала (индивидуально для каждого пациента), надеваются поверх зубов и, в отличие от брекетов, незаметны. Еще один плюс элайнеров — в гигиеничности. Когда нужно поесть или почистить зубы, ты их просто снимаешь. Думаю, что единственный недостаток прозрачных кап по сравнению с брекетами — в том, что лечение ими требует дисциплины от пациента. Если забывать их носить, лечение пойдет насмарку. А ходить с капами нужно в общей сложности 22 часа в день. Многие стоматологи предсказывают: в будущем лечение будут проводить только на элайнерах, а брекеты уйдут в прошлое, как стационарные телефоны. В 2000-х годах, когда мы только начинали работать с прозрачными капами, я устанавливал их лишь в 10% случаев — остальные 90% приходились на брекеты. Сейчас это соотношение изменилось: наверное, 70% своих пациентов я назначаю лечение элайнерами и только 30% — брекетами. Все-таки совсем сложную патологию, связанную с неправильным развитием челюстей и костной структуры, пока можно исправлять только брекет-системой.».

Oни сделали это Ирина Логинова Владелица билингвального детского сада American Kids Center У меня так и не выросли коренные «пятерки» — на их месте остались молочные зубы. Однако после рождения детей и они решили меня покинуть, а остальные зубы из-за этого разъехались. Чтобы собрать их заново, нужно было ставить брекеты. Я решила, что если выделяться, так во всем. И поставила наружную и достаточно заметную систему. Было даже забавно ходить с брекетами — сразу скидываешь десяток лет. Вплоть до того, что в винном бутике отказывались без паспорта обслуживать. С брекетами я проходила полтора года, и, кстати, никакого постоянного дискомфорта не было. Сейчас своей улыбкой довольна! Очень!».

Галя Голованова Модель, продюсер и режиссер фэшн-шоу У меня была ровная улыбка, но подвели зубы мудрости. Когда они выросли, остальные зубы сместились. Я выбрала лингвальные брекеты. Все пугали, что я буду страдать от боли и не смогу разговаривать. Но больно не было, да и дикцию мне они не испортили. Пожалуй, я лишь начала совсем чуть-чуть (и даже очаровательно) шепелявить. Проблемы возникли уже после лечения — когда я осталась с ретейнерами (это конструкция для закрепления результата). В первый раз ретейнер на нижней челюсти сломался у меня во время Каннского кинофестиваля. За эти две недели, пока я не могла попасть к своему ортодонту в Петербурге, зубы успели сместиться. Это какая-то безумная история — ни у кого из моих друзей, носивших брекеты, такого не было. Видимо, у меня зубы особенные. В итоге из-за смещения нижней челюсти верхний ретейнер тоже начал выходить из строя. Теперь приходится каждую ночь спать с капой, а в будущем буду вновь ставить брекеты на нижнюю челюсть. ».

Дженни Яснец Основатель дизайн-студии Art Spice Поставить брекеты мой врач посоветовал мне еще десять лет назад. Но кто из нас что-то делает вовремя? В итоге вопрос о брекетах вновь стал перед имплантацией, и я решилась. Проходила с ними полтора года. Да, первый месяц было неприятно, но потом просто перестаешь замечать. Теперь я ярый сторонник исправления прикуса — при наличии медицинских показаний, конечно. Правильная постановка зубов влияет на жизнь даже больше, чем вы думаете. Это, понятно, эстетический эффект — зубы другие, губы другие, овал лица другой. Но самое главное, что даже чувствуешь себя после лечения у ортодонта лучше. Дышать стало легче, и даже голова думает яснее. Все-таки правильное положение костей и суставов — это очень важно. ».