Cелфи признали психическим расстройством

Американская ассоциация психиатров официально признала существование «селфитис» — болезненной склонности постоянно фотографировать себя и выкладывать снимки в соцсетях.

Юрий Линник, студент:

— Я считаю, что это неприлично. Все эти кривляния на камеру и бессмысленные сообщения о каждом своем шаге в надежде получить одобрение в виде лайков ни к чему хорошему не приведут. Я бы не стал встречаться с девушкой, которая ежечасно рассказывает о своей жизни. И фотографии лица — это еще не самое страшное. Например, дамы из фитнес-сообщества часто хвастаются своими формами. Это неуважение к себе и порнография! Осталось только публиковать иллюстрированные отчеты о каждом походе в туалет, чтобы дно было окончательно пробито.

— Сама я селфи не увлекаюсь — в моей жизни есть гораздо более интересные дела. Я считаю, что селфи — это неполноценная фотография. Она имеет право на жизнь, когда есть опасность упустить редкий момент, а сфотографировать больше некому. Например, если встретили знаменитость или заметили красивый закат. В этих случаях селфи поможет сохранить воспоминания на фото. Но здесь тоже важна умеренность.

Екатерина Мурзин, инстаграмщица:

— Называть это психическим расстройством я бы не стала. Я считаю, что это просто дурное воспитание. Людям нечего делать, сами по себе они скучны. Есть такая пословица: «Умный человек умеет сам себя развлечь». Вот здесь полностью противоположный принцип. А если ничего не происходит, а самомнение зашкаливает, остается только хвастаться накрашенной мордашкой.

— Одержимость селфи — это действительно одно из проявлений психической патологии. Такая степень самолюбования нездорова. Бороться с этим недугом XXI века очень сложно. Принудительно лечить людей невозможно, они ведь не совершают ничего криминального. Но причиной может быть не только нарциссизм. Выстраивание определенного образа в сети — это часто попытка убежать от своей посредственности. У каждого поколения есть свои герои, люди с необычной судьбой. Естественно, что на них хотят быть похожими. Но подражать поступкам духа хватает не у всех, поэтому они пытаются скопировать внешние признаки своих кумиров. Кроме того, это может идти от желания самоутвердиться. Этому более всего подвержены подростки. У многих из них в силу возраста есть неудовлетворенные амбиции и пример чужого успеха. И дети или просто инфантильные особы сублимируют свои притязания через поиск лживой популярности в сети. В конце концов, пусть себе балуются. Это намного лучше, чем браться за оружие в попытках доказать свою значимость.

Наталья Тронина, педагог:

— Мне как завучу приходится отслеживать активность своих учеников в сети. Я просмотрела очень много профилей, и все они практически одинаковые. Школьники слишком много времени проводят в интернете, забывая об учебе. В итоге они плохо сдадут экзамены, и вместо диплома о высшем образовании у них будет только огромное количество клишированных фотографий в инстаграме. И кому это нужно?

— Культура селфи выросла не на пустом месте. Испокон веков люди склонны к тщеславию и повышенному вниманию к собственной персоне. Но если тогда это было уделом немногих, то сейчас картина совсем другая. Общество специально подталкивает к этому. Прослеживаются две тенденции. Во-первых, нас постепенно отучают от приватности. Заставляя людей выкладывать в сеть всю свою жизнь, от бытовых моментов до интимных, их готовят к жизни в новом мире. Это будет дурное время: все действия будут открыты, вся наша жизнь будет доступна для наблюдения. Приходилось чувствовать себя лабораторной мышью? Во-вторых, целенаправленно стимулируется тщеславие. Люди живут ради сомнительной славы. И прославляются они не умом, добром или творчеством, а абсолютно пошлыми и глупыми самопроявлениями. Такое поведение приводит к духовному уродству. Ужасное время.

— Я считаю, в селфи нет ничего страшного. Если получился удачный макияж, например, почему бы и не сфотографироваться? Конечно, не стоит заполнять весь профиль одними селфи, но делать их вполне допустимо.