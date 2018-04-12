Шестое чувство: когда стоит довериться интуиции

Для того чтобы найти единственно правильный выход из сложного положения, порой бывает недостаточно аналитических способностей. Успешные люди признаются, что зачастую принять верное решение им помогает шестое чувство — интуиция. Психологи добавляют: «Но осторожно! Не всякое ощущение следует принимать за интуицию».

Мозг человека находится в постоянной работе — даже если человек спит. При этом информацию, которую мы получаем ежесекундно, наше сознание может даже не замечать. Однако это перманентное поступление информации и влияет на многочисленные решения, которые мы принимаем в ежедневной жизни. Именно здесь кроется ключ к тому, что называется интуицией. И к тому, как правильно ее использовать.

Работу мозга лучше сравнивать с работой компьютера, который, решая одну задачу, игнорирует десятки других. Интуиция — это и есть плод той невидимой работы, которую производит мозг. Чтобы извлечь из него максимум, необходимо максимально его загрузить. Самой разнообразной информацией, а не только той, которая касается определенной проблемы: в совокупности такая загруженность может дать фантастический результат.

Когда мозг работает над различными темами, он устанавливает совершенно неожиданные связи между ними — это и развивает интуицию. Поэтому психологи, работающие с шестым чувством своих вечно сомневающихся клиентов, первым делом советуют им стать открытым всему новому — интересоваться вещами, которые, может быть, никогда не пригодятся в повседневной жизни. Зато в один прекрасный день они позволят быстро найти эффективное решение.

Но осторожно — не спутайте собственные желания с шестым чувством. Многие опытные «охотники за головами» говорят, что полное впечатление о человеке они получают в момент пожатия его руки, а собеседование с ним проводят только лишь для того, чтобы подтвердить первоначальное мнение. Чтобы понять человека с первой секунды, люди этой профессии полагаются на интуицию — они бессознательно погружаются в мир ощущений, эмоций и прошлого опыта и моментально вытаскивают оттуда правильный ответ на свой вопрос. Так что стоит прислушаться к совету этих профессионалов: «Если вы, приняв решение, все еще чувствуете сомнение и неуверенность — значит, вы приняли неправильное решение. Устройте собеседование сами себе и ищите новый ответ».

Чувство сомнения при принятии решения говорит о том, что вы не руководствовались интуицией, а ошибочно приняли ее за ваше подсознательное желание: вы это сделали не потому, что так было правильно, а потому, что это лично вам так захотелось сделать.

Для того чтобы подобной подмены не происходило, учитесь устраивать себе собеседования. Для неопытных новичков собеседования лучше проводить в… постели. Утро вечера мудренее ведь только потому, что между ними — ночь. Сколько великих открытий сделали ученые во сне! Решения, идеи приходят к сонному человеку совершенно случайно. Но для этого человек должен соблюсти два условия. Первое: перед тем как отправиться в кровать, нужно правильно сформулировать вопрос — кратко и понятно, так, чтобы он был ясен даже восьмилетнему ребенку. Например: «Могу ли я иметь дело с Ириной?» или «Соглашаться ли на предложение начальника?» Второе условие: состояние полузабытья, предшествующее сну. Это состояние полусознания очень близко к гипнотическому, когда мозг мешает между собой разнообразнейшие картинки, фразы и информацию, полученные за последнее время. В таком состоянии человек и получает ответ на поставленный вопрос.

А если впасть в сон не представляется возможным, если ответ необходимо получить немедленно, можно потренироваться с помощью релаксации. Сконцентрируйтесь на любимом вашем цвете — представьте, что он проходит через все ваше тело. Затем вообразите ситуацию, в которой вы чувствуете себя комфортно. Именно здесь вы можете неожиданно получить правильный ответ.

И самое главное — интуиции никогда не бывает мало. Ее нужно постоянно развивать, тренировать, лелеять и холить. Для этого специалисты придумывают целые комплексы упражнений — наподобие гимнастики, которая укрепляет шестое чувство.

Вот самые простые:

Упражнение 1: если вы привыкли сначала чистить зубы, а потом умывать лицо, сделайте завтра утром наоборот.

Упражнение 2: во время приема пищи закройте глаза — попробуйте угадать, что лежит в тарелке и какого это цвета.

Упражнение 3: откройте журнал, где всегда присутствует много звезд шоу-бизнеса, кино, политики. Выберете ту знаменитость, что вам больше по душе. А теперь представьте, что сделала бы эта личность на вашем месте.

Упражнение 4: сформулируйте вопрос, а теперь попытайтесь ответить на него письменно — левой рукой на непривычном формате бумаги.

Упражнение 5: когда раздается телефонный звонок, попробуйте угадать, кто вам звонит.