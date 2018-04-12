Что произойдет, если долго не менять зубную щетку?

Давайте посмотрим правде в глаза: далеко не все мы ухаживаем за зубами достаточно «правильно». Задумайтесь хотя бы о том, когда вы в последний раз были у стоматолога. Даже больше — как давно вы меняли свою зубную щетку? Даже зная о необходимости делать это каждые три месяца, мы не понимаем, в чем дело — ведь с ней все еще все в порядке, так почему же мне нужна новая?

Неприятная правда состоит в том, что зубная щетка, находящаяся в эксплуатации дольше трех месяцев, не только неэффективна, но и может послужить причиной для многих проблем со здоровьем полости рта.

Зубная щетка может приютить на себе более ста миллионов бактерий. И хотя большинство из них не несут в себе особого вреда для человека, на щетинках устаревшей зубной щетки они не только скапливаются, но и активно размножаются и могут послужить причиной для воспаления. Именно поэтому стоматологи советуют не только регулярно менять зубную щетку, но и периодически дезинфицировать, замачивая в спирте или кипятке.

Воспаление десен и гингивит.

Чем старше ваша зубная щетка, тем она более изношена и менее эффективна. В зависимости от качества самого изделия, уже через 2-3 (а иногда и один месяц!) щетка уже не выполняет свои функции в необходимом объеме — щетинки теряют жесткость и форму и даже отваливаются. Такая щетка не может полностью избавить вас от зубного налета, и вы рискуете не только эстетическим видом зубов, но и можете повредить десны и слизистую рта — эти микротравмы не принесут особенного дискомфорта, но откроют ворота для инфекций.

Все это звучит не так уж и страшно, но если налет между зубами не вычищается регулярно, он не только вызывает воспаление десны, но и со временем может перейти в зубной камень и стать причиной гингивита. В этом случае, без своевременного лечения вы можете остаться без зуба (или нескольких зубов).

Вирусные инфекции

Менее вероятный, но все еще возможный сюрприз от поношенной зубной щетки: вы можете повторно заболеть вирусом простуды или гриппа, если не замените щетку после недавно перенесенного заболевания. Если же ваша щетка будет храниться рядом или даже соприкасаясь с щеткой болеющего соседа или члена семьи, вы также можете заразиться. На щетках особенно замечательно себя чувствуют грипп, стафилококк, стрептококки и герпес.

Плесень и другие радости жизни

Если вы держите щетку в специальном контейнере, необходимо обязательно тщательно высушивать ее, прежде чем убрать. В противном случае щетка остается влажной, и может образоваться плесень — чем старше щетка, тем больше вероятность. По этой же причине некоторые специалисты не советуют держать щетки в закрытой душевой кабине.

В случае с совмещенным санузлом и в зависимости от устройства унитаза и того, как близко к вашему белому другу находится сама щетка, вы рискуете уже через месяц заиметь девайс, покрытый микроскопическим фекальным веществом и бактериями прямо из унитаза. В процессе смыва, при достаточном количестве и интенсивности потока воды, все это подлетает в воздух на высоту как минимум метра и оседает на полотенцах, раковине и всем, что не убрано.

Итак, когда же стоит поменять зубную щетку?

В среднем через 2-3 месяца после начала использования. Сейчас на многих зубных щетках есть специальные цветные индикаторы, которые начинают выцветать, когда щетку пора заменить, что заметно упрощает жизнь.

Когда щетка перестает держать форму и щетинки «расходятся» в разные стороны.

После болезни.

Ну и, конечно, никто не будет возражать, если вы выбросите свою старую щетку сразу же после прочтения этой статьи.

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