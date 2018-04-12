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Харпер Бекхэм встретила своего принца
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Харпер Бекхэм встретила своего принца 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Шестилетняя дочь Дэвида Бекхэма (David Beckham) и Виктории (Victoria) в среду наслаждалась радостным утром в конюшне, доказывая близким, что у нее есть талант к верховой езде. Ее гордая мама наблюдала издалека за успехами дочери.
Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)
11 Апр 2018 в 12:37 PDT  Принцесса в своей семье, Харпер получила коня по имени Принц. Виктория разместила в Insta видеозапись урока Харпер, с гордостью отмечая, что ее дочь даже смогла сделать небольшой прыжок на лошади. Для Харпер это были восхитительные несколько недель пасхальных каникул, которые она провела в Штатах вместе со своей знаменитой семьей.
Как пишет издание Hello!, вся семья оказалась в сборе на этой неделе после того, как Бруклин прилетел из Нью-Йорка для того, чтобы провести время с семьей. Стоит отметить, что сейчас ходят слухи о его разрыве с Хлоей Морец. Бруклин появился в Insta Виктории. Звезда опубликовала снимок сыновей за ужином и подписала: «Безумно люблю моих мальчиков».
Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)
10 Апр 2018 в 7:45 PDT  Наряду с навыками верховой езды, Харпер продемонстрировала и умение делать прически. Благо, что во время каникул под рукой у девочки были волосы обоих родителей. Виктория выложила в сеть результат работы стилиста: Харпер превратила волосы родителей в разноцветный хаос.
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