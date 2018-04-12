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Можно брать. Бумажные часы с электронным дисплеем
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Можно брать. Бумажные часы с электронным дисплеем 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Бумажные часы с электронным дисплеемКак бы ни старались Купертиновцы, ещё остались люди, которые предпочитают обычные часы. Большинство из них обзаводятся несколькими видами, чтобы подходили на все случаи жизни.
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Ребята из CAJISO продают самый необычный вариант наручных часов — «PAPER WATCH». Название говорит само за себя, аксессуар выглядит как полоска бумаги, обёрнутая вокруг запястья.
Смотрятся забавно, но мозг сразу же рисует картинки того, как эти часы рвутся, мнутся или пропитываются водой, как и любая другая бумажка.
Как оказалось, часы сделаны из материала под названием Tyvek, он не боится воды, устойчив к разрыву и очень похож на бумагу. Причём не только с виду, но и на ощупь.
Время и дата отображаются с помощью светодиодов, расположенных под тканью. Цифры просто светят изнутри, при нажатии на кнопку. Никаких датчиков здесь нет, будильника и секундомера тоже.
Аксессуар держится с помощью вшитого магнита и практически ничего не весит. Батареек хватит на 2 года использования, после чего, часы придётся заменить. Ну либо аккуратно распороть и зашить.
Не думаю, что эти часы кто-то будет носить повседневно. Всё-таки на них неудобно смотреть время, особенно в солнечную погоду. Но для похода в бар или на вечеринку — самое то.
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