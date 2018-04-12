Отдай мне все свои деньги: что такое финансовое доминирование

Когда тебя шантажируют твоими интимными фото, угрожая показать их друзьям и коллегам, если ты не согласишься отправить шантажисту большую сумму денег, — это ужас и кошмар. Но не для всех. Есть люди, которым это на полном серьезе нравится. И они готовы за это платить.

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Что такое финансовое доминирование?

Финансовое доминирование (коротко «финдом») — это один из многих фетишей мира БДСМ. Сабмиссивный мужчина платит деньги доминатрикс за то, чтобы она… требовала у него деньги, шантажировала его или контролировала его финансы.

«Финансовое доминирование — это когда человек хочет, чтобы кто-то другой контролировал его деньги. Это способ отпустить контроль за ситуацией и в некоторых случаях подразумевает унижение сабмиссива», — рассказывает секс-терапевт Келли Вайз.

Иногда все ограничивается небольшими разовыми платежами, а иногда доминатрикс штрафует мужчину каждый раз, когда он делает что-то не так. «Денежных рабов» называют по‑разному: «люди-банкоматы» (human ATMs), «платежные свиньи» (pay pigs), «ходячие кошельки» и другое. В России этот фетиш не приобрел много поклонников, но в США и Европе мужчин, желающих отдать все свои деньги доминатрикс, нашлось куда больше.

Каким бывает финдом

На самом деле, как любая практика БДСМ, все зависит от обеих сторон, и важно понимать, что раб и госпожа (в этой среде дела чаще обстоят именно так) заранее обговаривают, что для них допустимо, а что нет.

Хотя это и секс-фетиш, до, собственно, секса может и вовсе не дойти. Вот несколько типов финансового доминирования — от самого серьезного и полного до относительно «невинного».

Планирование бюджета

Некоторые рабы предпочитают, чтобы их господин или госпожа полностью контролировали их бюджет, оставляя им лишь небольшие суммы для жизни, а остальные деньги тратили только на себя. Это называется «Полная передача власти» ( Total Power Exchange).

Одна из доминатрикс Миранда Кей признается, что-то, чего она никак не ожидала, — это постоянные звонки, SMS и сообщения от клиента во все мессенджеры. «Хотя я могла оставить себе те деньги, которые он не потратил к концу месяца, этого было определенно недостаточно, чтобы покрыть мой 24-часовой рабочий день на протяжении четырех недель», — говорит она.

Шантаж

Другая форма финансового доминирования — это шантаж. Это сложная игра, и ее всегда играют с тем, кому могут абсолютно доверять.

«Клиент хочет, чтобы я угрожала ему, — рассказывает Миранда. — Я говорю ему, что если он не заплатит мне определенную сумму денег, я разошлю его фото его друзьям, семье и коллегам. Важно понимать: в реальности у меня нет никаких его фотографий! Я не знаю о клиенте никаких деталей и точно не знаю контактов его семьи или друзей, это просто ролевая игра. Мне нравится, что все обстоит именно так, и я бы рекомендовала так же делать и всем остальным».

Штрафы

Один из методов, которые используют доминатрикс, чтобы получить деньги от сабмиссивов, — это штрафовать их. У вас на работе когда-нибудь заводили копилку, куда деньги кладут только те, которые «проштрафились»? Представь себе, для кого-то это может быть очень возбуждающей игрой.

Дары

Даже в более стандартных версиях БДСМ доминатрикс может потребовать у своего раба одарить ее чем-нибудь. «Обычно это небольшая сумму денег, с помощью которой „рабы“ доказывают серьезность своих намерений. Чтобы ни одна из сторон не теряла времени зря, — поясняет Миранда. — Нам всем надоели мужчины, которые заявляют, что хотят, чтобы над ними доминировали, а на самом деле просто любят трепаться онлайн по часу».

Как это происходит

Как и любой фетиш, финдом опирается на взаимные договоренности и условия, которые удовлетворяют обе стороны.

Одна из других доминатрикс Татьяна никогда не общается с клиентами очно, только через интернет, по телефону или на специальных сайтах. Одни ее «рабы» просто кладут деньги на ее счет, другие покупают ей подарки из ее «вишлиста». Татьяна рассказывает, что однажды ей даже купили путевку на Гавайи.

«Однажды я заработала $20 000, предложила сабмиссиву поиграть в игру с ретвитами, — рассказывает Татьяна. — Договорились, что он будет платить мне по $100 за каждый ретвит, я набрала 187 ретвитов, и он дал мне $20 сверху».

Стив, мужчина-сабмиссив, считает, что мужчины приходят к этому фетишу из-за низкой самооценки, потому что они «не справляются с отказами, унижением, одиночеством, страхом быть отвергнутыми». Он же называет финдом «другой формой эскапизма для людей, которые сражаются с ежедневными заботами в этом странном, помешенном на деньгах современном обществе». Стив подчеркивает, что «финдом — очень опасная активность, которая возлагает на доминатрикс много ответственности».

Но, несмотря на то что Стив сам является частью этого мира, он считает, что победителей в этой игре нет. «Это очень грустно, когда мужчины возбуждаются от мысли, что они платят женщинам только ради собственного псевдосексуального удовлетворения».

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