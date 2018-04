Первым делом — самолеты: любимые женщины Илона Маска

Мэй Маск, Илон Маск и Эмбер Херд

В День авиации и космонавтики мы расскажем об эксцентричном инженере, предпринимателе, создателе компаний PayPal , Tesla и SpaceX Илоне Маске, который мечтает покорить Марс. Хотя главной страстью в жизни Маска является космос, любит он и женщин. Однако общественности известно только о трех серьезных романах знаменитого инженера: с писательницей Жюстин Маск и актрисами Татулой Райли и Эмбер Херд. Удивительно, но женщины Илона Маска не только внешне очень похожи друг на друга, но и силой характера.

Мэй Маск, Талула Райли, Эмбер Херд и Жюстин Маск

Главная женщина

Во многом судьба Илона Маска была предрешена: его дед был заядлым авиатором, а отец — инженером. Отношения родителей закончились разводом, и Илон жил с деспотичным отцом, выросшим в разгар политики апартеида и относившимся к сыну сурово.

Юный Илон Маск

Илон с детства привыкал в ответ на агрессию сдерживать свои эмоции и замыкался в себе. Однажды он поделится с журналистами воспоминаниями об отце:

Он был ужасным человеком, вы даже представить себе не можете насколько! Мой отец постоянно творил какое-то зло. Он планировал это зло. Он совершил все преступления, какие только можно совершить. Это так ужасно, что в это даже сложно поверить!

Несмотря на долгую разлуку с матерью, она является главной женщиной в жизни Илона. Мы не однократно писали о Мэй Маск, этой неординарной женщине, которая построила карьеру модели и которой удается в 69 лет быть лицом ведущих косметических брендов.

Мама Илона Маска в молодости

Мэй Маск

Хотя Маск и высказывает свою благодарность матери за сложившуюся карьеру, сама Мэй относится скептически к своему вкладу в будущее детей:

Я никогда не помогала своим детям. Я слишком много работала, а они были предоставлены сами себе.

Илон Маск с матерью Мэй Семья была достаточно обеспеченной, поэтому у Илона была возможность следить за курсом биржи и даже делать небольшие вложения, которые в итоге обеспечили ему переезд в Канаду и поступление в колледж.

Гениальный тиран

Юный предприниматель обратил внимание на свою будущую жену во время учебы в коледже и добился ее расположения. Известно, что Жюстин поначалу не была настроена на романтические отношения, поскольку переживала разрыв с возлюбленным, однако настойчивость Маска ее впечатлила.

Илон Маск

Жюстин вспоминает, что Илон пригласил ее поесть мороженого, но она отказалась, сославшись на подготовку к экзамену. Целеустремленному Маску эта отговорка показалась несерьезной:

Несколько часов спустя за моей дверью послышался вежливый кашель и, открыв ее, я обнаружила там Илона с двумя рожками шоколадного мороженого.

Илон Маск с первой супругой Жюстиной

Маск объяснил свою настойчивость следующим образом:

Я вижу огонь в твоей душе, я вижу себя в тебе.

В 2000 году, уже после того, как Маск заработал свои 22 миллиона долларов на продаже пакета акций своей первой компании, она поженились. В семье появилось шестеро сыновей, однако первому было суждено прожить всего десять дней — синдром внезапной детской смерти прервал счастье молодых супругов. Тогда Илон предпочел не обсуждать трагедию и пресекал любую возможность разговора по душам с женой, что, по ее словам, и стало катализатором дальнейшего расставания.

Жюстин Маск

Жюстин Маск с нынешним бойфрендом Мэттом Петерсоном

Несмотря на рождение пятерых сыновей в будущем, брак Илона и Жюстин трещал по швам: некогда полюбивший супругу за сильный характер и амбиции, Илон «гасил» ее стремления к писательству. Ближе к закату отношений Жюстин в своем блоге обвиняла Илона в подавлении личности и бытовой тирании:

Я с трудом узнавала себя, я больше не могла скрывать скуку от многочисленных приемов, где женщины лишь улыбались, а мужчины говорили. Я не хотела менять свою внешность с помощью уколов красоты или избавляться от шрамов, полученных в результате кесарева сечения. Я также отказалась осветлить свои русые волосы, хотя Илон постоянно на этом настаивал.

Официально развод супруги оформили в 2008 году. Жюстин получила шесть миллионов долларов отступных, дом, алименты на пятерых сыновей и от пяти до десяти процентов акций компаний, владельцем которых являлся Илон.

Привычка жениться

Следующие отношения не заставили себя долго ждать: в одном из пабов Лондона Маск встретил начинающую актрису Талулу Райли, известную миру по роли одной из сестер Беннет в фильме Джо Райта «Гордость и предубеждение» (Pride & Prejudice).

Илон Маск и Татула Райли

Илон Маск и Татула Райли с детьми инженера от первого брака

Татула признавалась, что при первой встрече она не знала, что разговаривает с миллиардером и вообще просто приятно проводила время со смущенным инженером, который вел себя вполне сдержанно и добропорядочно:

После обеда он предложил мне отправиться в его номер и посмотреть на его ракеты. Я отнеслась к этому скептически, но он действительно показал мне несколько видео с ракетами. Я даже не думала, стану ли я подружкой Маска или кем-то еще, я просто развлекалась.

Татула Райли и Илон Маск

Вряд ли тогда молодые люди догадывались, какие «американские горки» их ожидают, ведь они женились и разводились дважды, а сходились и расходились и того больше. 22-летняя Талула оказалась более податливой, нежели Жюстин, и на радость возлюбленному перекрасила свои темные от природы волосы в светлый оттенок (почему-то Маск любит именно блондинок).

Первый брак Маска и Райли был заключен в 2010 году, а новость о грядущем расставании появилась уже в начале 2012 года. К концу года супруги закончили бракоразводный процесс, и Илон выплатил бывшей жене почти пять миллионов долларов.

Train Edinburgh London. #stilljetlagged

A post shared by Talulah Riley (@talulahrm) on Jun 27, 2015 at 3:43am PDT В 2013 году бывшие супруги вновь обновили свой семейный статус и стали законными супругами, но уже к концу года Илон подал заявление на развод. Расставание тогда не состоялось, и брак продлился еще год, пока Татула не поставила точку в отношениях с миллиардером. В этот раз Маску, по сообщениям СМИ, пришлось раскошелиться на 16 миллионов долларов.

Эх раз, да еще раз…

Очередной роман возник на горизонте Илона Маска задолго до развода со второй/третьей женой, ходили слухи, что еще после своего первого разрыва с Райли в 2013 году Илон обращал внимание на симпатичную блондинистую старлетку Эмбер Херд. Однако тогда она была на начальном этапе отношений с будущим супругом Джонни Деппом и дала отпор миллиардеру. В разгар скандального развода Херд с Деппом появился Илон, который по-товарищески поддерживал подругу. Около года пара скрывала свои романтические отношения, а в 2017-м — Эмбер была запечатлена на прогулке в компании сыновей Илона.

Илон Маск с Эмбер Херд и сыном

Эмбер Херд с сыновьями Илона Маска

О скорой свадьбе не говорил только ленивый, даже отец Эмбер Дэвид Херд заявлял прессе о предстоящих планах возлюбленных:

Эмбер и Илон серьезно настроены по отношению друг к другу. Она бы хотела стать его женой.

Отношения Маска с Херд пошли по тому же сценарию, что и с Райли, за исключением бумажной волокиты: они несколько раз расставались и снова сходились. Последний раз в прессе появлялась информация о разрыве возлюбленных в феврале этого года. Кто знает, возможно, Эмбер побьет рекорд Татулы и снова сойдется с эксцентричным миллиардером.

Cheeky

A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Apr 23, 2017 at 5:11pm PDT «Взлеты и падения» в личной жизни современного гения Илона Маска можно объяснить банальной загруженностью: как-то Илон признался, что работает по 80-100 часов в неделю, а в отпуск отправляется раз в несколько лет. Если добавить к этому биполярное расстройство, характеризующееся резкой переменой в настроении, то вопросы и вовсе отпадают.