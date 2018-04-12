Гороскоп недостатков: осторожно, Овны!

Харизматичные, энергичные, целеустремленные, горящие энтузиазмом и весьма самостоятельные, они неизменно привлекают внимание и умеют добиваться того, чего им очень хочется. Однако и у них есть свои отрицательные стороны. Итак, сегодня на очереди Овны и их недостатки.

Прошлое — прошлому

Овны никогда не оглядываются назад, для них все, что уже ушло, теряет всякую ценность. «Какой смысл думать о пирожке, который давно съеден, если впереди будет еще немало вкусного». Такой подход к жизни, безусловно, похвален и избавляет от рефлексий, однако он часто мешает воспользоваться ранее полученным опытом, а также сохранить отношения с людьми, которые в какой-то момент перестали быть полезными и интересными, но вполне могут пригодиться в будущем.

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К тому же Овны легко отрываются от корней. Рано становясь самостоятельными, они покидают отчий дом и, как правило, взаимодействуют с родителями только по необходимости. Нет, конечно, они могут поддерживать их материально, изредка приезжать в гости, звонить, но всякие духовные связи с мамой-папой представители этого знака рвут резко и без сожалений, считая, что если детство кончилось, то в опеке и родительских наставлениях они больше не нуждаются, а значит, и тесно общаться незачем.

«Я говорю — все заткнулись»

Овны зачастую слышат только себя. У них в голове складывается определенное видение той или иной ситуации, рождается схема дальнейших действий, и мнение окружающих, даже тех, кого все это касается самым прямым образом, их совершенно не интересует. Можно приводить аргументы, забрасывать представителей этого знака фактами, иллюстрировать свои выкладки примерами из жизни и собственного опыта, но если Овны для себя уже все решили, переупрямить их невозможно.

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К тому же они обожают быть в центре внимания, и заткнуть фонтан их красноречия порой не в состоянии даже Львы. У Овнов всегда есть что сказать, в том числе и по тем темам, в которых они ни черта не смыслят, а так как в основном они люди узкой направленности, хорошо разбирающиеся лишь в том, чем занимаются на профессиональной основе, их громкие высказывания и советы звучат дико и странно. Бестактность, граничащая с хамством

Овны — мастера неудобных вопросов. Они легко спрашивают о том, о чем другие постеснялись бы даже подумать, и влезают своим любопытным носом в те сферы и аспекты существования окружающих, которые небезосновательно считаются интимными. Представители этого знака могут запросто поинтересоваться у неблизких знакомых не только возрастом и состоянием здоровья («Что-то ты, приятель, хреново выглядишь, болеешь, что ли?»), но и подробностями сексуальной жизни или причинами ее отсутствия, зарплатой и величиной счета в банке, основаниями для набора лишнего веса.

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Овны с какой-то особой дотошностью «препарируют» души других людей своими «как», «почему», «зачем» и «сколько», причем не преследуя каких-то определенных целей, а просто потакая своей любознательности. Иногда кажется, что им доставляет удовольствие ставить окружающих в неловкое положение, но на самом деле они искренне не видят ничего зазорного в том, чтобы спросить о чем-то таком, интимно-неприличном, для поддержания «светской беседы».

Нетерпеливость

Овны настолько зациклены на получении моментального результата, что забывают о том, что «быстро лишь кошки родятся» и что порой требуется пройти несколько этапов, что-то отдать, с кем-то наладить отношения, чтобы достичь желаемой цели. Представители этого знака хотят всего и сразу, они прут напролом и форсируют события, подгоняют окружающих, и при этом им не нравятся такие понятия, как «аванс» и «предоплата», причем не только в финансовом смысле.

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К тому же Овны не будут «сидеть в засаде», выжидать удобного момента, их тактика — «чего думать, прыгать надо». Для них важно быстренько решить одну задачу и приступить к следующей. Они живут с ощущением постоянного цейтнота, их существование — сплошной аврал, и, естественно, на глубокий анализ предполагаемых действий и их потенциальных последствий времени просто не остается.

Больное самолюбие

Овны невероятно, чрезвычайно, исключительно самолюбивы (самовлюбленны тоже, но сейчас не об этом речь). Они терпеть не могут, когда кто-то имеет наглость указывать им на их недостатки, промахи в работе, ошибки в личной жизни. Критика больно бьет по их раздутому эго, а потому они просто не умеют воспринимать ее адекватно. Для них даже обоснованные претензии и чистая, но нелицеприятная правда сродни прямому оскорблению, и реагируют они на них соответствующе — вселенской обидой, высказываниями типа: «Сам дурак», категоричным и окончательным прекращением общения, а иногда и дракой.

Гордость, которая по факту — гордыня

Овны часто кичатся своей гордостью, бравируют ею, им кажется, что это круто — с апломбом отказываться от предложенной помощи, демонстративно во всем полагаться только на себя, культивировать свое тщеславие, иметь завышенную самооценку, считая себя априори выше (значимее, умнее, лучше) других, и после ссоры не идти на примирение первым.

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Представители этого знака горделиво выпячивают те свои достоинства, которые сами считают уникальными, хотя на поверку чаще всего оказывается, что они себя переоценивают и что их качества, умения, знания не такие уж и выдающиеся. Что, впрочем, не мешает им продолжать «верить в сверхчеловека, то есть в себя» (кто узнал цитату, тому пряник). И это уже попахивает гордыней, которая, как мы помним не только по духовным книгам, но и по историческим примерам, — смертный грех.

Жестокость

Жестокость у Овнов проявляется не столько в физическом насилии (хотя и такое бывает: влияние Марса, их покровительствующей планеты, не проходит бесследно), сколько в безапелляционных высказываниях. Они запросто могут заявить другу, родственнику, любимому человеку, что тот никогда не станет кем-то большим, чем есть сейчас, что он достиг своего зарплатного потолка и выше уже не подняться, что он недостоин чего-то из-за физических изъянов.

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Представители данного знака уверены, что говорят правду, и при этом не задумываются о том, что своими репликами снижают самооценку окружающих, вгоняют их в депрессию, «подрезают крылья на взлете». Впрочем, в большинстве случаев «неутешительные прогнозы» Овнов не сбываются, но только у тех, кто плевать хотел на их мнение и не принимает в расчет «горькую истину» о своих возможностях и способностях.

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