Pacsafe — лучшие рюкзаки и сумки с защитой от воров

Последние несколько лет рюкзаки приобретают все большую популярность как у студентов, так и даже среди топ-менеджеров крупных компаний, которые давно не стесняются заходить в метро в мегаполисах и ценят формат рюкзака за вместительность. Злоумышленники ликуют, ведь нет ничего проще, чем украсть что-то из кармана рюкзака, размещенного на спине (а ведь многие кладут туда ценные вещи вроде кошельков и планшетных компьютеров). Но высокая активность воров — вовсе не повод отказываться от удобных рюкзаков: мы нашли рюкзаки с такой защитой от воров, что позавидовать ей может сам Форт-Нокс.

С чего все начиналось

Два обычных парня из Австралии очень любят путешествовать, и за время своих поездок успели вдоволь навидаться, как крадут багаж в аэропорту и личные вещи даже на улице средь бела дня (не редкость в странах третьего мира). И вот во время поездки по Южной Америке они находят решение большинства проблем, связанных с незащищенностью рюкзаков, — «куриную сетку». Фермеры используют ее, чтобы обносить вольеры и защищать таким образом птиц и скот от нападений хищников, поскольку данный материал почти невозможно прогрызть, повредить ножом и тем более порвать.

Свою находку путешественники решили использовать при создании защищенных рюкзаков Pacsafe и основали собственную компанию в Гонконге. И не прогадали: сейчас рюкзаки Pacsafe продают в 40 странах по всему миру, при этом основным рынком компании является США.

Не сеткой единой

Особенностью этих рюкзаков является многоуровневая защита, которая обеспечивается множеством запатентованных механизмов. Вот только некоторые из них.

Защитный карабин-крепление

Очень часто рюкзаки крадут, надрезая лямки или просто отсоединяя их, поскольку крепления, как правило, ничем не защищены. Специальная система Turn & lock (карабин-крепление) позволяет исключить подобные случаи, поскольку является дополнительной степенью защиты крепления лямок. Разблокировать такой механизм незаметно просто не получится.

Система замков Roobar

Это один из главных элементов защиты. Он блокирует и соединяет зипперы, лямки, стропы, фиксируя сумку. По сути это что-то вроде центрального замка (да-да, как в автомобиле), только для молний, лямок и других элементов рюкзака.

Стальная сетка

Без дополнительного укрепления корпуса рюкзака, конечно, никак не обойтись — от всех навороченных замков не будет никакого толка, если сумку можно просто разрезать ножом и вытащить все содержимое. Со стальной сеткой eXomesh slashguards даже самый острый нож не справится с «обшивкой» вашего рюкзака, а если добавить к этому стальной кабель фиксации и вшитые в лямку стальные стропы, можно вовсе использовать рюкзак вместо сейфа.

Защита от RFID-уязвимости

Ну а как же без этого в наше время? Специальная защитная ткань надежно обезопасит кредитные и дебетовые карты от RFID-скимминга, блокируя все входящие запросы.

Чтобы у вас точно не осталось сомнений в степени защиты рюкзаков Pacsafe, вот еще несколько применяемых компанией технологий.

Puncture resistant ToughZip (двойная молния открывается только ползунком)

Interlocking zip pullers (смыкающиеся ползунки)

Smart zipper security (секретные защитные стропы)

Lockabout security clip (замок для ползунков молний)

PopNLock security clip (двухуровневое крепление лямки)

Для кого это нужно

Бытует мнение, что воры чаще всего предпочитают красть что-то из карманов, но на самом деле большинство из них специально наблюдает за людьми с большими сумками и рюкзаками. Большинство рюкзаков открываются настолько легко, что умелый вор сделает свое дело за 10-15 секунд. Даже опомниться не успеете, как останетесь без ценных вещей в аэропорту, на вокзале или в общественном транспорте. А любителей рюкзаков, как мы сказали, очень много.

И ладно если добычей злоумышленника станет iPad или внешний аккумулятор, так ведь во всей этой суматохе он может, например, достать паспорт или другие ценности. В такие моменты покупка защищенных рюкзаков окупается несколько десятков раз (без паспорта в другую страну вас не пустят, если даже путевка за миллион рублей).

Лучше быть умнее и оставлять воров в дураках еще до того, как они только подумают о своих «грязных» делах.

Какие бывают рюкзаки

В ассортименте Pacsafe есть несколько сумок и рюкзаков на все случаи жизни со своими особенностями защиты.

Pacsafe Venturesafe X22 Очень вместительный рюкзак, который вмещает ноутбук с размером экрана до 13 дюймов. Все молнии имеют специальный язычок, за который можно спрятать бегунки, а двойная молния не только устойчива к проколам, но и открывается только при помощи бегунка. Внешний карман изготовлен из специальной ткани, которая блокирует считывание информации с носителей с чипом RFID.

В лямки рюкзака вшиты стальные стропы, а специальная сетчатая подкладка из проволоки из нержавеющей стали защитит его от порезов. В общем, в этом рюкзаке Pacsafe полностью задействовала свои запатентованные технологии.

Купить Pacsafe Venturesafe X22 Pacsafe Vibe 150 Удобная сумка через плечо, которую можно не бояться держать сзади — никто в нее не залезет при всем желании. Замок Lockabout Security Clip с трехступенчатой защитой станет испытанием для любого вора — пока он будет его вскрывать, вы уже успеете поймать злоумышленника и позвонить в полицию. Плюс есть полная защита от RFID-сканирования по всей площади сумки.

Объем сумки составляет 4 литра, и этого запросто хватит, чтобы разместить в ней повседневные вещи — от мобильных телефонов и документов до предметов гигиены.

Купить Pacsafe Vibe 150 Pacsafe Metrosafe LS350

Более компактный рюкзак и менее вместительный, но от этого не менее защищенный. Pacsafe Metrosafe LS350 имеет шесть степеней защиты от вскрытия и воровства: замок для ползунков молний, защитный карабин-крепление, вшитые в лямки стальные стропы, секретные защитные стропы, защитную ткань от RFID-уязвимости. Ну и, конечно, фирменную вшитую в ткань стальную сетку — при попытке разрезать ткань вора будет ждать не самый приятный сюрприз.

Купить Pacsafe Metrosafe LS350

Pacsafe Vibe 30 Оптимальная модель для студентов, офисных работников и путешественников — как за счет размера, так и благодаря защитным характеристикам. Этот рюкзак легко вместит ноутбук с экраном до 15 дюймов, пару книг, конспекты, документы и не только.

Основное отделение защищено специальной молнией, карабин которой фиксируется специальным замком Roobar Sport с трехступенчатой защитой. Он делает так, что расстегнуть сумку без вашего ведома просто невозможно. Двойная молния ToughZip устойчива к проколам, а внешний карман изготовлен из ткани, которая блокирует считывание информации с носителей с чипом RFID.

В остальном же стандартный набор для Pacsafe — стальная сетка в ткани, стальные стропы в лямках, защитная пряжка и смыкающиеся ползунки. Также рюкзак имеет эргономичную спинку со вставками из вспененного материала.

Купить Pacsafe Vibe 30 Pacsafe Daysafe tech crossbody

Компактная сумка, которая подойдет как брутальному мужчине, так и хрупкой девушке. В концепции лежит принцип «ничего лишнего»: можно разместить смартфон, зарядку, наушники, пластиковые карты (для них есть 6 широких слотов), наличные деньги и документы. То есть сумка хоть и компактная, но со своей стороны сделает все, чтобы ваши руки остались свободными.

О безопасности тоже позаботились, иначе это уже была бы не сумка Pacsafe. Ползунок молнии фиксируется надежным карабином, в лямку вшиты металлические стропы, специальная стяжка фиксирует ползунок молнии. Ну а на сдачу — защитная ткань от RFID-уязвимости.

Купить Pacsafe Daysafe tech crossbody

Pacsafe Ultimatesafe Z15 Если вы смотрели фильмы про Индиану Джонса, наверняка найдете знакомые черты в дизайне этого рюкзака. Кажется, что именно так ходили в походы полководцы, но на самом деле это очень эргономичный и современный рюкзак. В ткань вшита стальная сетка для защиты от порезов, в лямках — металлические стропы, а в комплекте идет органайзер-чехол для ноутбука (до 15 дюймов) или планшета. А чтобы вы точно знали, что за спиной полноценный сейф, здесь еще есть кодовый замок.

Смотрится Ultimatesafe Z15 массивно, но на самом деле это очень удобный рюкзак — чтобы ваша спина лучше переносила долгие нагрузки, предусмотрена специальная поддержка.

Купить Pacsafe Ultimatesafe Z15 Pacsafe Venturesafe X18 backpack

Современный рюкзак, выполненный в футуристичном стиле, который подойдет как для ежедневного использования (например, при поездке на учебу или работу), так и для велопрогулок и походов. Плюсом выступают 5 степеней защиты от вскрытия — от специального замка Roobar до металлических строп в лямках.

Что также немаловажно — вес в рюкзаке распределяется так, что из 10 килограммов за спиной вы чувствуете лишь 5,5 килограмма. Для велосипедных путешествий — самое то.

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Pacsafe Intasafe Backpack

Крутой вариант для деловых людей, поскольку этот рюкзак не только защищен по высокому классу, но еще и очень стильный. Это отличный вариант для человека, проводящего большую часть своей жизни в движении, на встречах и в деловых поездках.

Про функциональность тоже не забыли — внутрь можно положить ноутбук с экраном размером до 15 дюймов, планшет, документы и многие другие вещи, в том числе зубную щетку, если решитесь отправиться в командировку. Вес грамотно распределяется, чтобы после всех дел у вас еще оставались силы на вечер.

Защита от воров обеспечивается стальной сеткой в ткани, центральным замком для молний, лямок и строп, карабином-креплением, стальными стропами в лямках и не только.

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Не только Pacsafe

Еще одним брендом, который специализируется на защищенных рюкзаках, считается XD Design. Их отличительной чертой является то, что в них найдется место не только для ноутбука, планшета, зарядного устройства, но и для некоторых других вещей. Например, внутри есть удобный карман для PowerBank, а на внешней панели размещен USB-порт, к которому можно подключить кабель зарядки.

У бренда также есть несколько моделей. Например, XD Design Bobby — не просто стильный городской рюкзак, а настоящее хранилище для гаджетов с высокой степенью защиты. Внешняя часть рюкзака состоит из нескольких слоев материала, которые не только защищают его от воды и легко моются, но и позволяют надежно противостоять такому виду механических повреждений, как порезы. Если нужен размер поменьше, можно выбрать XD Design Bobby Compact.

Для деловых людей бренд выпустил модель Bobby Bizz. Ее отличительной особенностью является то, что она может быть как рюкзаком, так и деловым портфелем. Для этого у нее предусмотрена ручка, а лямки можно достать или, наоборот, спрятать в специальные карманы.

Новейшим поколением противокражных городских рюкзаков от XD Design является Bobby Urban. Его габариты немного больше, а значит полезных вещей разместить в таком рюкзаке можно очень много. Молния рюкзака имеет уникальную конструкцию rolltop, которую невозможно открыть без ведома владельца. Все это добро закрывается на кодовый замок. А еще есть надежная защита от порезов ткани и сетка, куда можно поместить, например, бутылку с водой или мяч.

XD Design — больше рюкзаки для города и путешествий, что не помешает использовать их в походе или на велопрогулке.

Это лишь некоторые рюкзаки c функцией «Антивор», на самом деле их гораздо больше, есть даже кошельки, которые также защищены от взлома и других опасностей. Посмотреть все рюкзаки и сумки можно по ссылке ниже.

Посмотреть все рюкзаки серии «Антивор»

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