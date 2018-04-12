Пять способов улучшить свою память

Принято считать, что самая хорошая память — у детей и в юности. А в зрелом возрасте она начинает слабеть и давать сбои. «Склероз» — смеемся мы в 35 лет, но постепенно в этой шутке остается все меньше шутки.

Можно, конечно, смириться и плыть по течению. Однако ученые установили, что объективных причин для ухудшения памяти, связанных с возрастом, не так уж и много. Только в совсем преклонном возрасте, после 75-80 лет начинают происходить физиологические процессы, ведущие к постепенному утрачиванию кратковременной памяти. Главная причина ее ухудшения в более молодом возрасте состоит в том, что, взрослея, мы все меньше ее нагружаем.

Школьники и студенты «переваривают» сумасшедшие объемы информации, пока учатся. Окончив институт, взрослые люди расслабляются и, наконец, пожинают плоды своей учебы. То есть спокойно себе живут, уже не утрамбовывая в свои головы «лишних» знаний. Конечно, свежеиспеченные специалисты еще некоторое время совершенствуются в профессии, многие учат иностранные языки, но разве можно сравнить эту нагрузку на память с той, что была в институте?

Можно ли избежать «затухания» памяти? Можно, убежденно говорят психологи и врачи.

— Большинство исследований доказывают: память человека улучшается вплоть до 20-25 лет, затем держится на одном уровне до 40-45 лет, в 50 отличается наибольшей восприимчивостью, — говорит действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, психолог Вита Некрылова. — Однако гениальный немецкий поэт Гете в возрасте 83 лет подарил человечеству свое бессмертное творение «Фауст», физиолог Павлов до 86 лет плодотворно трудился и обогащал науку; Лев Толстой и в преклонном возрасте имел острый ум, великолепную память, острое зрение, и слух; а писатель Аксаков начал создавать свои произведения в 64 года; Галилей сделал главное открытие в 70 лет; Дарвин в 62 года написал «Происхождение человека».

И в преклонном возрасте память может быть блестящей, если человек ей пользуется, тренирует ее, постигает, что-то новое. Так как же не позволить своей памяти затухнуть, как продолжать развивать ее всю свою жизнь? Тренировать и… есть витамины, — говорят специалисты. Только так можно заставить свою память исправно работать.

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ

Чтобы создать наилучшие условия для работы памяти, надо, как это ни банально, правильно питаться! Не зря, как показали исследования, человеческая память лучше всего работает после обеда и ближе к ужину. С помощью комплекса витаминов и минералов мы дополнительно можем стимулировать и ускорять некоторые биохимические процессы в клетках головного мозга. Дополните свой рацион витаминами для улучшения памяти (С, Е, В1, В2, В5, В6, В7, В12), альфа-липоевой кислотой (ее еще называют тиоктовой или витамином N), а также жирными кислотами, содержащимися в рыбе, особенно лососе, тунце, сардине и селёдке.

Улучшения памяти можно достичь и физической активностью. Есть множество исследований, подтверждающих, что тренировки, в особенности регулярные аэробные нагрузки, улучшают работу головного мозга и повышают интеллектуальные способности.

ЗАСТАВЛЯЙТЕ СВОЙ МОЗГ РАБОТАТЬ

Довольно распространенным способом укрепления памяти считается заучивание стихов наизусть, однако кто же это станет делать по собственной инициативе? А вот решение кроссвордов, ребусов и интеллектуальных задач — вполне увлекательная ежедневная разминка для памяти. Например, можно заниматься этим в транспорте по пути на работу, или за утренним кофе. Игра на музыкальном инструменте, шахматы и чтение газет (только не желтой прессы, а политических и, в особенности, экономических новостей) работает в том же направлении.

Вы не будете иметь проблем с памятью, пока осваиваете новые иностранные языки. Но и обучение на любых других курсах тоже заставляет память работать. Например, невероятный рост возможностей памяти дают курсы скорочтения и использование полученных там навыков в реальной жизни. Учитесь всю жизнь, это еще и очень увлекательно!

ВКЛЮЧИТЕ ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Чтобы тренировать память, выработайте привычку запоминать большие объемы информации, параллельно тренируя внимательность. Например, представьте, что вы сыщик или разведчик. Поиграйте в это. Уточняйте в запоминаемой информации все подробности, вплоть до мелочей. Внимательно присматривайтесь к людям, запоминайте лица, прически, цвет одежды и прочие, как будто бы незначительные мелочи. Проговаривайте их внутри себя. Когда пройдет немного времени, попробуйте воспроизвести зафиксированную в памяти информацию. Например, опишите внешность пассажиров в вагоне метро, с которыми вы ехали с работы, или людей за столиками в кафе. Старайтесь каждый день увеличивать количество людей, которых вам удалось зафиксировать во всех подробностях.

Есть целые курсы, дающие слушателям инструменты для запоминания не связанной логикой информации. Главная задача при таком запоминании: включить самое яркое образное мышление. Например, чтобы запомнить цепочку слов, не связанных смыслом, и воспроизвести их в точности даже через годы, можно нарисовать в своем воображении мультик. Что-то похожее на «Пластилиновую ворону», когда один предмет смешно и необычно превращается в другой. Чем более парадоксальным будет превращение, тем лучше. Мысленно украсьте все это смешными подробностями, которые вам будет трудно забыть.

РАЗВИВАЙТЕ АССОЦИАТИВНУЮ ПАМЯТЬ

Ассоциативное мышление — не ключ, но отмычка к хорошей памяти. Оно работает опосредованно, через связь информации, которую нам надо запомнить с органами чувств. Например, с запахами. Тренируйте вашу память на запахи! Добейтесь того, чтобы вы легко могли воспроизвести внутри себя любой знакомый аромат. Например, вы говорите себе «горький шоколад» — и хорошо представляете, чем его запах отличается от шоколада с наполнителем или от горячего шоколада. Тренируясь, представляйте запах мокрой земли, сена, мха, раскаленного солнцем песка на пляже. Это еще и отличный способ релаксации, так как запахи, связанные с чем-то приятным, позволяют снова и снова насладиться тем состоянием, в котором вы были тогда, когда их испытывали.

Попробуйте то же самое проделать со слухом: воспроизведите в памяти шум перемены в школе, звук приближающейся электрички, шорох ветра в листве, ощутите, как шелестит, набегая, волна, и как ревет море в шторм. Соедините обонятельные, слуховые и зрительные образы. Добивайтесь максимально реалистичных внутренних картин, пока тело не откликнется расслаблением мышц или, наоборот, бегущими по спине мурашками.

Ассоциативное мышление можно использовать и более прямолинейно. Сложные названия и иностранные слова хорошо запоминать через их сходство со знакомыми понятиями. Например, если название краски для волос похоже на слово «кактус», нетрудно догадаться, как использовать это сходство, чтобы наверняка запомнить незнакомое название. Этот прием одновременно является и самым надежным способом навсегда запоминать большие объемы иностранных слов.

ОБУЗДЫВАЙТЕ ЭМОЦИИ

— Человеческая память — это не только умение запоминать, но и, как ни парадоксально, умение забывать, — говорит психолог Вита Некрылова. — Забывание — это защитный механизм нашей психики, один из методов борьбы со стрессом. Как правило, мы вытесняем из памяти то, что подсознательно не хотим помнить, что-то неприятное, трагическое, то, что приносит боль или обиду. Или просто события, которые совпали по времени со сверхнагрузками на психику. Наш организм старается вытеснить эту информацию.

Кроме того, память всегда дает сбой, если обстоятельства или люди не дают нам сконцентрироваться. Когда мы во власти сильных эмоций, спешим, злимся, нервничаем, или, наоборот, возбужденно ждем чего-то радостного, то тут не надо уповать даже на самую тренированную память. Она вас подведет!

Поэтому если вам очень важно уметь в нужный момент активизировать возможности своей памяти, учитесь обуздывать свои эмоции. Для этого есть масса методик, вплоть до аутогенной тренировки, но это тема совсем другого рассказа.

Впрочем, можно относиться к этому и философски. «Хорошая память — это способность забывать ненужные вещи в нужное время» — гласит известный афоризм. И это действительно так.

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