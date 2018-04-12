Звезды во всем своем безобразии: самые скандальные снимки папарацци

Назойливые папарацци ведут круглосуточную охоту за знаменитостями. Результат — скандальные фото звезд, нюхающих кокаин, роняющих собственных детей и изменяющих своим партнерам. Звездные тайны становятся достоянием общественности, а фотографы получают за свой «улов» тысячи и даже миллионы долларов.

Представляем вам самые дорогие и провокационные фото звезд, сделанные папарацци.

Источник: Day Online

Тот самый звездный для Квинто снимок, где Анита Экберг угрожает папарацци луком и стрелами. Так звезда культового фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita) защищала свою приватность. 20 октября 1960 года.

Бритни Спирс роняет сына. В мае 2006 года папарацци запечатлел, как Бритни Спирс едва ли не роняет маленького Шона Престона Федерлайна. Причем в другой руке у Спирс алкогольный напиток. Из-за фото певицу лишили родительских прав на детей.

После этого Бритни ушла в отрыв. Она попыталась лечь в клинику для лечения алкоголизма, но, не проведя в больнице и дня, вернулась в Лос-Анджелес, поехала в салон Tarzana salon и потребовала постричь ее налысо, а после отказа сама взяла машинку и побрила себя.

Пребывая в депрессии, певица попалась фотографу Дэнни Бою в таком виде. За снимки атаковавшей его авто поп-принцессы он получил 250 тысяч долларов. Позже он еще и продал свой джип, поцарапанный звездой, за 40 тысяч долларов.

Фото принцессы Дианы в день ДТП. По основной версии, причиной гибели Дианы стало именно преследование фотографов, от которых пытался уехать водитель. На скандальном кадре телохранитель Тревор Рис-Джонс, единственный выживший в аварии, пытается закрыть лицо рукой от объектива, а Диана прячется на заднем сиденье.

Одиночество леди Ди. 11 февраля 1992 года. Фотограф снял принцессу Диану в одиночестве у «храма любви» — индийского Тадж-Махала. Тогда принцесса решила сотрудничать с папарацци: их снимки могли показать миру то, что творилось в ее душе. Многие расшифровали послание так: «Смотрите, я одна. Мой муж меня не любит».

6 миллионов долларов получили фотографы от СМИ за серию снимков леди Ди, отдыхающей на яхте в Сен-Тропе в компании своего бойфренда, Доди аль-Файеда. Говорят, это произошло уже после ее развода с принцем Чарльзом

Именно эти снимки стали первым фактическим подтверждением романа принцессы с египтянином. Кроме этого, именно с ним ехала в авто Диана в тот злополучный вечер.

Доказательство измены Кристен Стюарт . На съемках фильма «Белоснежка и охотник» в 2012 году Кристен Стюарт закрутила роман с женатым режиссером Рупертом Сандерсом . Благодаря стараниям папарацци все тайное стало явным.

Кадры тут же увидел жених Стюарт, Роберт Паттинсон . Обманутый жених собрал вещи и отменил помолвку, несмотря на мольбы и раскаяния Стюарт.

Голая Кейт Миддлтон . В сентябре 2012 года снимки обнаженной герцогини Кембриджской появились на обложке французского журнала Closer. На них принц Уильям и его жена Кейт загорают у бассейна, причем герцогиня пребывает на солнце без верха купальника. Снимки вызвали ажиотаж по всему миру, даже королева Елизавета II смутилась. Позднее журнал оштрафовали.

Мадонна, Стинг и Тупак Шакур за одним столом. Фотография очень редкая, так как между собравшимися звездами, как думали все, очень мало общего. Между тем известно, что некоторое время известная на весь мир Мадонна встречалась с не таким уж известным Шакуром.

Стив Джобс перед смертью. Последние фотографии основателя компании Apple , истощенного болезнью, шокировали поклонников. Ему было 56, когда он скончался от рака. Год после обнаружения у него опухоли Джобс отказывался от операции, пытаясь лечиться веганством, иглоукалыванием, травами и даже гипнозом.

Джон Леннон дает автограф своему убийце. 8 декабря 1980 года Леннона застрелили во дворе его дома в Нью-Йорке. Киллером был фанат музыканта, Марк Чепмен. За несколько часов до этого Чемпен попросил у «битла» автограф, когда Леннон вместе с Йоко Оно вышли из дома, чтобы поехать в студию.

Больной СПИДом Фредди Меркьюри. За тяжело больным кумиром миллионов людей фотографы открыли настоящую охоту. За фото, сделанное за обедом в лондонском ресторане, фотограф получил 230 тысяч долларов.

Нюхающая кокаин Кейт Мосс . В октябре 2005 года The Daily Mirror приобрел фото модели Кейт Мосс, нюхающей кокаин, за 300 тысяч долларов. После появления на обложке в таком виде Chanel и Burberry сразу же разорвали сотрудничество с Кейт, которой пришлось принести извинения и пройти курс лечения от наркозависимости.

Но и после фотографы ловили знаменитость на выходе из ночных клубов. На одном из таких снимков брюки девушки заляпаны чем-то белым: то ли пудрой, то ли запрещенным порошком.

Обнаженная невеста Иглесиаса Анна Курникова . За 500 тысяч долларов фотограф по имени Фрэнк продал журналу Penthouse снимки обнаженной Анны Курниковой. Позже оказалось, что на снимках дочь итальянского модельера Джудит Солтис Бенеттон.

Жаклин Онассис топлес. За фото полуобнаженной Жаклин Кеннеди-Онассис знаменитый папарацци Рон Галелла получил 1,2 миллиона долларов. В тот день он под видом садовника проник на охраняемый остров семьи Онассис. Фото опубликовали в порножурнале Hustler.

Король Египта Фарук лезет в драку. Фото египетского короля Фарука, который бросился на итальянского фотографа Тацио Секкьяроли с кулаками, средства массовой информации купили за 1,4 миллиона долларов.

Фото умершей супермодели Анны Николь Смит . 1,5 миллиона долларов стоили фото умершей звезды журнала Playboy в 2007 году. А агентство Splash News & Picture Agency за круглую сумму купило видеозапись, на которой звезде делают искусственное дыхание и массаж сердца.

Хиллари Клинтон простила Билла за измену с Моникой Левински . Романтичный снимок Билла Клинтона с супругой Хиллари сделали папарацци спустя некоторое время после скандала с Моникой Левински. Весь мир тогда понял, что президент прощен.

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон изменяют супругам. Роман Ричарда и Элизабет начался в 1962 году на съемочной площадке «Клеопатры». Но Элизабет была не готова развестись: ее тогдашний муж Эдди Фишер бросил ради Тейлор жену. Какое-то время они с Ричардом пробовали держаться подальше друг от друга.

Но долго это не продлилось. Вскоре они тайно сбежали на крошечную виллу в Порто-Сан-Стефано, и это были счастливейшие моменты в жизни женщины. Папарацци застукали их целующимися 25 июня 1962 года.

Шон Пенн бьет надоевших фотографов. На фото Пенн бьет Винни Дзуффанте в Нью–Йорке. Шел 1986 год. Шон Пенн и его супруга Мадонна попали под атаку папарацци возле своей квартиры. Что примечательно, фото сделано другим папарацци — упомянутым выше суперпопулярным фотографом Роном Галеллой.

Первый совместный снимок Брэда Питта Анджелины Джоли . Фото купили издания за 500 тысяч долларов. До появления свидетельств их роман был только ничем не подтвержденным слухом.

Обмочившаяся Виктория Бекхэм . Вечно идеальная супруга футболиста на празднике в честь первого юбилея бутика Victoria Beckham не рассчитала количество спиртного. Представителю семьи Бэкхем пришлось говорить, что на Викторию просто пролили напиток.

Белье Пэрис Хилтон . Эпатажную миллионершу застукали в одном из ночных клубов Сен-Тропе. Хилтон тогда изрядно приняла на грудь и пустилась в пляс вместе с загорелыми незнакомцами. Она даже не заметила, как ее белье вылезло наружу.

Пьяная Памела Андерсон . Папарацци подловили пьяную актрису, когда она выходила из клуба Guys & Dolls в Голливуде.

Принимающий наркотик Хит Леджер . Нечеткие кадры, где можно узнать ныне покойного Хита Леджера во время приема «кокса» в январе 2006 года на одной из вечеринок, возмутили его агентов. Они подали иск к фотоагентству Голливуда, заявив, что те специально дали порошок актеру.

Тупак Шакур в вечер расстрела. Рэперу Тупаку Шакуру на этом снимке осталось жить совсем недолго. В тот вечер, 13 сентября 1996 года (дата видна и на снимке), сидящего в черном автомобиле музыканта расстреляли неизвестные около отеля в пригороде Лас-Вегаса.

К слову, BMW, в котором погиб рэпер, вместе с дырками от пуль в 2017 году выставили на аукцион за 1,5 миллиона долларов. Ее по сей день никто не купил, но и цену владельцы снижать не намерены. А вот купленную Тупаком за месяц до гибели машину марки Hummer купили. За 206 531 доллар.

Свесивший дочь за перила балкона Майкл Джексон . Майкл показал свою малышку из окна, перекинув ее через перила и накинув полотенце на голову. Общественности это показалось странным и даже жестоким.

Изменившая жениху накануне свадьбы Джессика Симпсон . Певицу застукали выходящей из отеля в Лос-Анджелесе. Все бы ничего, но на ней была рубашка Адама Левина , с которым она провела ночь. Свадьбу после публикации фото отменили.

Изменяющий Деми Мур Эштон Катчер . В 2011 году популярного актера и примерного семьянина поймали на измене с Сарой Леаль. После такого скандала звезде не предлагали серьезных ролей целых два года.

Выходящий из ночного клуба священник. Знаменитый кадр со священником Доном Гуссони, выходящим из ночного клуба, сделан в Риме в 1959 году. Тщетные попытки Гуссони вырвать фотоаппарат из рук фотографа Джакомо Алексиса попали в объектив именитого папарацци Джеппетти и навсегда разрушили репутацию служителя церкви.

Мэрилин Монро разделась перед Джоном Кеннеди . На самом деле это постановочное фото с двойниками. В реальности никаких интимных фото Монро и Кеннеди не существовало.

Зато было фото Кеннеди и Монро у окна. Но и оно тоже постановочное.

Единственная совместная фотография Мэрилин Монро и Джона Кеннеди была сделана буквально через несколько минут после того, как Монро исполнила свое знаменитое «Хэппи бёздэй, мистер президент» (Happy Birthday Mr. President) по случаю 45-летия Кеннеди в мае 1962 года.

Съехавший парик Аманды Байнс . Вероятно, юной звезде нелегко далась слава, которую она получила в подростковом возрасте. Последствиями были многочисленные суды, аресты и прочие неприятности. Фотография в сползшем парике стала своеобразным символом этой главы в жизни актрисы.

Фотографии обнаженного Орландо Блума. 39-летний актер ездил отдыхать в Италию, где полностью обнажился. Причем дело было не на нудистском пляже, а просто у берегов Сардинии. Более того, заметив на берегу папарацци, Блум повернулся к ним и продемонстрировал себя во всей красе.

Президент Франции Франсуа Олланд катается с любовницей на мотоцикле. Январь, 2014 год. Французский журнал Closer выходит в свет с «бомбой» на обложке: президент Франсуа Олланд имеет любовную связь с актрисой Жюли Гайе. Гражданская супруга Валери Триервейлер тогда попала в больницу с нервным срывом.

Джулия Робертс едет с любовником обедать. Август, 1991 год. Актер Джейсон Патрик и Джулия Робертс направляются в ресторан «У Ника и Эдди». Звезды попытались закрыть себя от папарацци, но Рон Галелла успел сделать снимок пары — уже в автомобиле. Вышел презабавный ракурс.

В другой раз Джулия Робертс попала в объектив фотографа в очень неудачный момент — когда забыла побрить подмышки. Впрочем, остается надеяться, что она действительно забыла это сделать, а не ходит так постоянно.

Джордж Буш пытается сложить кубик Рубика. Одна из самых известных фотографий Элисон Джексон, которая любит играть с образами знаменитостей. На самом деле это фото с двойником президента.

Марлен Дитрих отлупила фотографа. Тот попытался сфотографировать звезду в аэропорту в Париже, но все силы ему пришлось бросить на защиту себя от разъяренной женщины. Зато другому папарацци повезло больше.

А здесь Джек Николсон в свойственной ему манере приветствует папарацци. Дело происходило в Сен-Тропе в 1976 году. Счастливчиком, увидевшим зад звезды, был Ксавьер Мартин.

Мадонна-дистрофичка. Поп-звезду подвело либо освещение, либо неудачный ракурс, либо собственное тело. Так или иначе, фото певицы облетело весь мир, а ее жилистые руки обсуждали еще долгое время.