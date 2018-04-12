Рухнувшая облицовка фасада едва не обернулась трагедией в Люберцах

Дом, который уже перешагнул 80-летний рубеж, может развалиться на части в любую секунду. Пару дней назад ночью облицовка фасада уже упала, благо — штукатурка отвалилась вместе с кирпичами одной из стен дома, когда у подъезда никого не было.

В каждой квартире словно аварийное напоминание появились трещины. Жильцы только и поспевают, что подклеивать, подкрашивать, да подмазывать. А побелка все равно круглый год падает с потолка снегом на голову. Жильцы уверены, что все происходит

из-за протекающей кровли.

В ЖЭУ, что дом обслуживает, с порога признали, что дом непростой и проблем действительно много.

Управляющая компания обещала обновить фасад. Раньше это делать бесполезно, сказали специалисты, потому что необходимо, чтобы стены просохли, иначе снова все осыплется. Пока же ограничились деревянными ежиками и красными ленточками. Которые указывают на опасную зону. Также коммунальщики пообещали разобраться с главным вопросом: уже завтра кровлю обследуют специалисты.