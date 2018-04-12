Как улучшить зрение в домашних условиях

Зрение — это важнейший орган восприятия человеком окружающего мира. Девяносто процентов информации, поступающей из окружающей среды, человек воспринимает посредством зрения. Именно поэтому так важно сохранить его. Офтальмологи рассказали МедикФорум, что в домашних условиях значительно откорректировать зрение практически невозможно. Однако, проводить профилактические мероприятия, способствующие снятию напряжения, а следовательно — сохранить зрение, возможно. Начинать следует с нормирования режима отдыха и активности. Так, при постоянной работе за компьютером и повышенной концентрации внимания на экране телевизора, телефона или монитора, слишком ярком или слабом освещении глазам необходим отдых. Примерно, каждые полтора-два часа следует делать двухминутные перерывы. В это время можно делать несложную гимнастику для глаз или просто закрывать их, давая им полный покой. Гимнастика состоит в переключении внимания с одного предмета на другой, находящихся на разном расстоянии относительно глаз. Также помогут круговые движения, переключение взгляда со стороны в сторону, вверх и вниз. Благодаря гимнастике снижается давление внутри глазного яблока, за счет чего и снимается зрительная усталость. Улучшить зрение поможет витамин А, который необходим для сохранения зрения максимально долго. Много его содержится в моркови, поэтому следует включить в рацион морковный свежевыжатый сок, просто очищенный сырой корнеплод. Ранее эксперты рассказали, как улучшить зрение с помощью планшетного ПК.