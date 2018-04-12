Ягодка «на пять». Все, что нужно знать об альпийской лесной землянике

Sobesednik.ru выяснил, как выращивать альпийскую лесную землянику в средней полосе.

Практически каждому огороднику рано или поздно приходит идея окультурить лесную землянику. Однако экспериментаторов ждет разочарование — земляника на плодородной почве растет конечно же более активно, однако урожай оставляет желать лучшего — на каждом кустике созревает не более 10–15 ягод.

Но! Около двух веков назад в Альпах была обнаружена необычная разновидность лесной земляники. Ее отличала ремонтантность, то есть способность плодоносить в течение всего лета, более крупные ягоды и полное отсутствие усов. Разновидность, или, как говорят специалисты, подвид, назвали «альпийская ремонтантная земляника». Сегодня это весьма популярная ягодная культура. Наиболее известные сорта «альпийки»: Али-Баба, Александрия, Барон Солемахер, Лесная сказка, Руяна, Рюген. Есть сорта с белой окраской ягод, которые существенно менее аллергенны, чем красные: Белоснежка, Белый лотос, Вайс Солемахер.

Поскольку усов альпийская земляника не образует, то единственный способ ее размножения — семенами. Он может показаться чрезмерно кропотливым, однако при известном старании это под силу даже начинающему садоводу. Сроки посева не регламентированы — растения начинают плодоносить через 4–5 месяцев после появления всходов, поэтому возможен как ранневесенний посев, так и летний.

Почвенную смесь для сеянцев составляют из равных частей торфа, садовой земли и песка. Перед посевом почву увлажняют и по возможности равномерно распределяют семена по поверхности. Присыпать землей их не нужно, так как свет стимулирует прорастание.

Первых ростков придется ждать довольно долго — 10–20 дней, а то и дольше. Если листочки начали подвядать, срочно опрыскиваем посевы и накрываем их стеклом.

Когда растения земляники сформируют 2–3 настоящих листа, их рассаживают по отдельным горшочкам объемом 150–200 мл. Расстояние между растениями на грядке должно быть приличное — 25–35 см, ведь, несмотря на схожесть с лесной земляникой, кусты «альпийки» намного крупнее своей лесной родственницы.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.