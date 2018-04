Бритни Спирс стала тетей во второй раз

11 апреля 26-летняя сестра Бритни Спирс стала мамой во второй раз. И во второй раз у нее родилась девочка, это первый общий ребенок Джейми Линн Спирс и бизнесмена Джейми Уотсона. Малышку назвали Айви Джоан. По словам мамы, имя девочке дали в честь тети Спирс, которая скончалась от рака десять лет назад.

Baby Ivey Joan Watson is here ❤️ full article from @people at the link in my bio A post shared by Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears) on Apr 12, 2018 at 9:00am PDT Мы очень рады приветствовать новую девочку в нашей семье, — сказала мама журналистам.

Напомним, что Джейми Линн вышла замуж за Джейми Уотсона в 2014 году после трех лет отношений. У Спирс есть девятилетняя дочь Мэдди от предыдущего бойфренда Брайанна Олдриджа.