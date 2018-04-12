А вы узнаете? Редкие фото 16-летней Мелании Трамп на заре ее модельной карьеры

Прежде чем стать первой леди США, Мелания Трамп, в девичестве Кнаусс, прошла долгий путь становления в качестве модели. Свою модельную карьеру она начала еще подростком в родной Словении. Сегодня, глядя на ее первые фотографии, сложно узнать в долговязой и угловатой девочке ту красавицу, в которую она превратилась потом.

Источник: Vintag.es Мелании было всего 16, когда ее заметил известный словенский фотограф Стейн Джерко. Он ждал своего друга, когда ему на глаза попалась красивая юная девушка. Это было в январе 1987 года.

«Мой взгляд профессионального фотографа всегда искал девушек для съемок, для моды, для рекламы, поэтому я сразу же заметил эту высокую девушку, привлекательную, стройную, с хорошей фигурой и длинными ногами», — вспоминает Джерко.

Фотограф пригласил ее в свою студию для пробной съемки. Нынешняя первая леди США запомнилась Стейну Джерко вначале как застенчивая и сдержанная, но перед камерой она быстро раскрепостилась.

Снимки вышли «очень многообещающими». Именно из этих снимков Мелания составила свое первое портфолио, с которым и отправилась покорять подиум.

Когда друзья фотографа, работавшие в сфере моды, увидели снимки, они тут же вышли с девушкой на связь. Осенью 1987 года Мелания окончила школу моделей и начала сниматься для модных журналов.

В ту пору Мелания Кнаусс училась на факультете архитектуры и дизайна университета Любляны, но после первого же курса оставила учебу, сделав выбор в пользу модельной карьеры.

Вскоре Меланию пригласили работать в Милан и Париж, и лишь затем, в 1996 году, она уехала в Нью-Йорк, где и произошла судьбоносная встреча с Дональдом Трампом

Что же до Стейна Джерко, то в самом начале работы с будущей первой леди он подумал, что у Мелании очень хорошее будущее в модельном бизнесе, но после пары съемок фотограф потерял энтузиазм.

«Ее внешний вид отлично подходил для того, чтобы стать моделью, но ей не хватало энергии, определенного обаяния, которое вы передаете через свои глаза, через свою личность. Если у вас есть что-то, что, скажем так, происходит от сердца, это видно на фотографии», — сказал фотограф.

Вполне возможно, фотограф тогда горько ошибся…