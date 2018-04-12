Сделать погорячее: москвич потерял пульт от кондиционера в заднем проходе

В одну из столичных больниц поступил пациент с застрявшим в ректальном проходе пультом от кондиционера. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службахю

48-летний мужчина увлекся во время сексуальных игр вместе с супругой и не заметил, как пульт дистанционного управления кондиционером оказался у него в заднем проходе. Прибегнув к помощи посторонних предметов семейная пара решила привнести разнообразие в свою интимную жизнь.

Врачи провели успешную операцию по извлечению устройства из мужчины. Пострадавший в данный момент находится под наблюдением в стационаре.

В марте столичные полицейские сообщили о гибели 19-студента. Молодой человек решил попробовать популярное в Японии связывание, но во время интимных игр задушил себя.